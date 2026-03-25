"Зарано говорити", чи задоволений Білий дім новим керівництвом Ірану - Лівітт
Київ • УНН
Керолайн Лівітт заявила про знищення старого керівництва Ірану та відсутність інформації про нових лідерів. Адміністрація Трампа поки не дає оцінок.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила сьогодні, що "ще зарано говорити", чи задоволена адміністрація президента США Дональда Трампа, яка рекламує мирні переговори з Тегераном, новим іранським керівництвом, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Відповідаючи на запитання щодо заяв президента Дональда Трампа у вівторок про те, що адміністрація "добилася зміни режиму" в Ірані, Лівітт захистила слова президента на сьогоднішньому брифінгу для преси.
"Все їхнє керівництво знищене, і ніхто насправді не бачив і не чув нічого від цього передбачуваного нового лідера", - сказала вона журналістам. "Відбулася зміна керівництва — я маю на увазі керівництво режиму, про що і говорив президент".
Але коли її запитали, чи задоволена адміністрація новими лідерами Ірану, вона відповіла, що "ще рано говорити".
