Трамп розповів, яким хоче бачити нове керівництво Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво Ірану було "нейтралізовано", і він шукає нового керівництва, яке добре ставитиметься до Сполучених Штатів та Ізраїлю, передає УНН із посиланням на СNN.

"Іран — це вже не та країна, якою він був тиждень тому", — сказав він CNN у короткому телефонному інтерв'ю. "Тиждень тому вони були могутніми, а тепер їх справді нейтралізували".

Він висловив упевненість у легкості вибору нового лідера — до чого, за його словами, він має бути залучений — і знову порівняв цю місію з Венесуелою, де США захопили Ніколаса Мадуро на початку цього року та привели до влади його заступника.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"

Трамп також сказав, що він відкритий до того, щоб в Ірані був релігійний лідер. "Ну, можливо, так, я маю на увазі, це залежить від того, хто ця людина. Я не проти релігійних лідерів. Я маю справу з багатьма релігійними лідерами, і вони фантастичні", — сказав він.

На запитання CNN, чи наполягає він на необхідності демократичної держави, Трамп відповів: "Ні, я кажу, що має бути лідер, який буде справедливим і неупередженим. Зробить чудову роботу. Добре ставиться до Сполучених Штатів та Ізраїлю, а також до інших країн Близького Сходу — всі вони наші партнери".

Далі він розхвалював свої стосунки з цими країнами Близького Сходу, стверджуючи, що вони "борються за нас".

