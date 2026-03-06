Трамп розповів, яким хоче бачити нове керівництво Ірану

$43.810.09
15:35 • 1640 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 2574 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 11639 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 22137 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 13041 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 17087 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17397 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 18002 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18757 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16182 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 10683 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 15021 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 24513 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 15640 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 10748 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 4252 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 10915 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 22137 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 15813 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 24692 перегляди
Реклама
Актуальне
Трамп розповів, яким хоче бачити нове керівництво Ірану

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво Ірану було "нейтралізовано" і він шукає нового лідера. Він висловив упевненість у легкості вибору нового лідера, який добре ставитиметься до США та Ізраїлю.

Трамп розповів, яким хоче бачити нове керівництво Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво Ірану було "нейтралізовано", і він шукає нового керівництва, яке добре ставитиметься до Сполучених Штатів та Ізраїлю, передає УНН із посиланням на СNN.

"Іран — це вже не та країна, якою він був тиждень тому", — сказав він CNN у короткому телефонному інтерв'ю. "Тиждень тому вони були могутніми, а тепер їх справді нейтралізували".

Він висловив упевненість у легкості вибору нового лідера — до чого, за його словами, він має бути залучений — і знову порівняв цю місію з Венесуелою, де США захопили Ніколаса Мадуро на початку цього року та привели до влади його заступника.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 6950 переглядiв

Трамп також сказав, що він відкритий до того, щоб в Ірані був релігійний лідер. "Ну, можливо, так, я маю на увазі, це залежить від того, хто ця людина. Я не проти релігійних лідерів. Я маю справу з багатьма релігійними лідерами, і вони фантастичні", — сказав він.

На запитання CNN, чи наполягає він на необхідності демократичної держави, Трамп відповів: "Ні, я кажу, що має бути лідер, який буде справедливим і неупередженим. Зробить чудову роботу. Добре ставиться до Сполучених Штатів та Ізраїлю, а також до інших країн Близького Сходу — всі вони наші партнери".

Далі він розхвалював свої стосунки з цими країнами Близького Сходу, стверджуючи, що вони "борються за нас".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Він зазначив, що хоче довести це до кінця, а також брати участь у призначенні наступника Верховного лідера Ірану.

Антоніна Туманова

Світ
Ізраїль
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран