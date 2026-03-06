Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана было "нейтрализовано", и он ищет новое руководство, которое будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, передает УНН со ссылкой на СNN.

"Иран — это уже не та страна, которой он был неделю назад", — сказал он CNN в коротком телефонном интервью. "Неделю назад они были могущественными, а теперь их действительно нейтрализовали".

Он выразил уверенность в легкости выбора нового лидера — к чему, по его словам, он должен быть причастен — и снова сравнил эту миссию с Венесуэлой, где США захватили Николаса Мадуро в начале этого года и привели к власти его заместителя.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"

Трамп также сказал, что он открыт к тому, чтобы в Иране был религиозный лидер. "Ну, возможно, да, я имею в виду, это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они фантастические", — сказал он.

На вопрос CNN, настаивает ли он на необходимости демократического государства, Трамп ответил: "Нет, я говорю, что должен быть лидер, который будет справедливым и беспристрастным. Сделает отличную работу. Хорошо относится к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры".

Далее он расхваливал свои отношения с этими странами Ближнего Востока, утверждая, что они "борются за нас".

Напомним

Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции. Он отметил, что хочет довести это до конца, а также участвовать в назначении преемника Верховного лидера Ирана.