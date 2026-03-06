Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана

$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 1388 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 11156 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 21258 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 12736 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16911 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 17264 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17916 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 18689 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16128 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
публикации
Эксклюзивы
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 10492 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 14789 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 24113 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 15231 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 10339 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 3598 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 10358 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 21258 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 15249 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 24131 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24421 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 21575 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 23673 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44880 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 51097 просмотра
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана было "нейтрализовано" и он ищет нового лидера. Он выразил уверенность в легкости выбора нового лидера, который будет хорошо относиться к США и Израилю.

Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана было "нейтрализовано", и он ищет новое руководство, которое будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, передает УНН со ссылкой на СNN.

"Иран — это уже не та страна, которой он был неделю назад", — сказал он CNN в коротком телефонном интервью. "Неделю назад они были могущественными, а теперь их действительно нейтрализовали".

Он выразил уверенность в легкости выбора нового лидера — к чему, по его словам, он должен быть причастен — и снова сравнил эту миссию с Венесуэлой, где США захватили Николаса Мадуро в начале этого года и привели к власти его заместителя.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"05.03.26, 19:09 • 6948 просмотров

Трамп также сказал, что он открыт к тому, чтобы в Иране был религиозный лидер. "Ну, возможно, да, я имею в виду, это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они фантастические", — сказал он.

На вопрос CNN, настаивает ли он на необходимости демократического государства, Трамп ответил: "Нет, я говорю, что должен быть лидер, который будет справедливым и беспристрастным. Сделает отличную работу. Хорошо относится к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры".

Далее он расхваливал свои отношения с этими странами Ближнего Востока, утверждая, что они "борются за нас".

Напомним

Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме безусловной капитуляции. Он отметил, что хочет довести это до конца, а также участвовать в назначении преемника Верховного лидера Ирана.

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран