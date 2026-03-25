«Рано говорить», доволен ли Белый дом новым руководством Ирана – Ливитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила сегодня, что «еще рано говорить», удовлетворена ли администрация президента США Дональда Трампа, которая рекламирует мирные переговоры с Тегераном, новым иранским руководством, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отвечая на вопрос о заявлениях президента Дональда Трампа во вторник о том, что администрация «добилась смены режима» в Иране, Ливитт защитила слова президента на сегодняшнем брифинге для прессы.

«Все их руководство уничтожено, и никто на самом деле не видел и не слышал ничего от этого предполагаемого нового лидера», — сказала она журналистам. «Произошла смена руководства — я имею в виду руководство режима, о чем и говорил президент».

Но когда ее спросили, удовлетворена ли администрация новыми лидерами Ирана, она ответила, что «еще рано говорить».

