Єгипет наполягає на мирних переговорах між США та Іраном "якнайшвидше" і готовий їх прийняти
Київ • УНН
Глава МЗС Єгипту Бадр Абделатті підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо діалогу з Тегераном. Каїр закликає до дипломатії задля безпеки в Перській затоці.
Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті заявив, що країна наполягає на якнайшвидшому проведенні офіційних мирних переговорів між США та Іраном і готова прийняти їх у себе, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Каїр підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо переговорів зі своїми іранськими колегами та веде переговори з Тегераном про припинення нападів на інші країни Перської затоки, заявив журналістам Бадр Абделатті.
Відповідаючи на запитання про відмову Ірану від пропозиції Вашингтона із 15 пунктів, він сказав: "Ми маємо продовжувати наші зусилля. Вся справа у дипломатії та переговорах".
Пакистан також запропонував прийняти у себе американо-іранські мирні переговори, якщо вони відбудуться.
