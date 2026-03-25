У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів

Конкурс на посаду голови Державної митної служби України, який мав би стати демонстрацією прозорості, доброчесності та неупередженості кадрових рішень, опинився під загрозою через інформацію про можливий конфлікт інтересів у голови та деяких членів конкурсної комісії. Ідеться про обставини, які можуть свідчити про наявність ділових зв’язків з одним із кандидатів – заступником голови Держмитслужби Владиславом Суворовим. У Комісії ж переконують, що жодного конфлікту інтересів виявлено не було, пише УНН.

Хто з членів Комісії працював із Суворовим

Журналіст Євген Плінський раніше повідомив про можливу упередженість під час розгляду Комісією з добору голови Державної митної служби України кандидатури Владислава Суворова. За його даними, потенційний конфлікт інтересів може стосуватися одразу кількох членів комісії.

Зокрема, голова Комісії Куніо Мікурія в період перебування на посаді Генерального секретаря Всесвітньої митної організації системно працював із Суворовим.

"Саме Суворов проводив щорічні зустрічі з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія, який, за погодженням Кабміну, став головою конкурсної комісії з відбору голови митниці", - повідомив Плінський на своїй сторінці у Facebook.

Ще один член комісії, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, за даними журналіста, також неодноразово працював із Суворовим на спільних заходах. Окрім того, за словами Плінського, у Олійника, як голови ФРУ, може бути власний інтерес від призначення лояльного голови Держмитслужби.

"І якщо говорити про зв’язки з комісією, то Суворов брав участь у заходах Федерації роботодавців України, голова ради якої Дмитро Олійник - також опинився серед членів конкурсної комісії. Скажімо м’яко - ФРУ має певні інтереси на митниці", - написав Плінський.

Ще один член Комісії Арунас Адоменас, який у 2020-2023 роках очолював групу проєкту ЄС із посилення інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM), також мав регулярну робочу взаємодію із Владиславом Суворовим, який працював над проєктом з боку Держмитслужби.

Вимоги законодавства щодо потенційного конфлікту інтересів

Наведені журналістом факти можуть свідчити про обставини, які викликають обґрунтований сумнів у безсторонності тих, хто має оцінювати кандидата. А саме це і є ключовим у будь-якому конкурсі на топ-посади в державі. У випадку з митницею це питання має особливу вагу, адже йдеться про орган, який є одним із найбільш чутливих з точки зору корупційних ризиків, міжнародної взаємодії, фіскальної стабільності та євроінтеграції. Саме тому навіть потенційний конфлікт інтересів у межах такого конкурсу не може сприйматися як технічна дрібниця чи формальність.

Ба більше, українське законодавство та внутрішній регламент самої Комісії прямо передбачають, що подібні обставини мають бути не просто зафіксовані, а належним чином вивчені та врегульовані. Згідно з частиною 10 ст. 570-2 Митного кодексу України, члени конкурсної комісії зобов’язані повідомляти про те, що перебувають чи перебували в особистих або ділових стосунках із кандидатом, а також про будь-який інший конфлікт інтересів чи обставини, що можуть вплинути на їхню об’єктивність та безсторонність. У такому разі вони мають заявляти самовідвід від участі у збиранні та розгляді інформації про відповідного кандидата, а також від голосування щодо нього. Аналогічна вимога міститься і в Регламенті роботи самої комісії. Пункт 2.4.3 Регламенту передбачає обов’язок члена комісії повідомляти про особисті чи ділові відносини з кандидатом або інші обставини, що можуть вплинути на неупередженість, а пункт 5.6 прямо встановлює: за наявності таких обставин член комісії заявляє самовідвід.

Тобто у цій ситуації ключове питання полягає не лише в тому, чи вважають самі члени комісії свої контакти із Суворовим "незначними", а в тому, чи можуть ці контакти об’єктивно сприйматися як такі, що впливають або можуть вплинути на незалежність їхнього рішення.

Що кажуть в Комісії?

У Комісії з добору голови Державної митної служби України у відповідь на запит УНН повідомили, що проінформовані про контакти голови та членів Комісії з кандидатом Владиславом Суворовим. Однак запевняють, що ніякого конфлікту інтересів у звʼязку із їхніми відносинами немає.

"Неупередженість є фундаментальною вимогою до Комісії при здійсненні її мандату з відбору Голови Державної митної служби України. На своєму п’ятому засіданні 17 грудня 2025 року Комісія здійснила перевірку можливих конфліктів інтересів серед своїх членів. Кожен член Комісії задекларував будь-які попередні контакти з кандидатами. Куніо Мікурія та Дмитро Олійник повідомили, що брали участь в одних і тих самих конференціях з одним із кандидатів, Владиславом Суворовим. Водночас вони зазначили, що такий обмежений професійний контакт не створює приватного інтересу, зокрема такого, що випливає з особистих чи ділових відносин, який міг би вплинути на об’єктивність чи неупередженість їхнього прийняття рішень або належне виконання службових обов’язків. Таким чином, підстав для самовідводу членів Комісії встановлено не було", - ідеться у відповіді Комісії.

Яка ситуація насправді?

Співбесіди із головними кандидатами на посаду голови Держмитслужби вже відбулися. Комісія зокрема поспілкувалася й із Владиславом Суворовим. Однак співбесіда з Суворовим очевидно виявилася "теплою ванною".

"Цікаво було почути, що Польща та Туреччина з 2024 року повністю зупинили з нами обмін інформацією. Суворов прямо заявив, що поляки зацікавлені в тому, щоб в Україну все їхало так, як воно їде. Тобто контрабандою. І тут найцікавіше було б дізнатися, як він, як профільний зам, вирішує цю проблему, але лояльний до нього член комісії Дмитро Олійник назвав це "сенсативною інформацією" та запропонував заслухати Суворова без трансляції.

Виглядало дуже дивно", - зазначив журналіст Євген Плінський.

Він додав, що стратегія розвитку митниці, запропонована Суворовим, не те що не нова, вона передбачає збереження роботи органу в тому вигляді, у якому вона є зараз.

Такий хід співбесіди вказує на досить вибірковий підхід комісії та надто м’які, лояльні запитання до Владислава Суворова. Водночас саме це ще більше підсилює запит на жорстку, незалежну та професійну перевірку кандидата, якої очевидно не відбулося. Адже зараз виникає враження про нерівність умов для кандидатів та привілейоване ставлення до одного з них. А для конкурсів такого рівня саме враження про можливу упередженість уже є серйозною проблемою.

Варто зазначити, що сучасні стандарти доброчесності вимагають оцінювати не лише фактичний конфлікт інтересів, а й уявний або потенційний. Саме таку логіку послідовно відстоюють і міжнародні інституції. Наприклад, рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради Європи підкреслюють, що ефективне врегулювання конфлікту інтересів є однією з базових умов забезпечення доброчесності публічної служби. Іншими словами, довіра до кадрових рішень виникає не тоді, коли суспільству просто пояснюють, що "все законно", а тоді, коли з процедури усуваються будь-які обґрунтовані сумніви в її чистоті.

Замість висновків

Довіра до конкурсної процедури не може будуватися виключно на внутрішньому переконанні самих членів комісії, що вони залишаються неупередженими. Конкурси на топ-посади в державі мають бути не лише законними, а не викликати запитань у суспільства до їх неупередженості. Якщо кандидат роками професійно взаємодіяв із тими, хто тепер оцінює його на конкурсі, суспільство має право на пояснення, чому це "не проблема". У разі їх відсутності логічним кроком була б заміна людей. До яких виникають запитання.

Варто зауважити, що кінцево погоджує кандидатуру нового голови Державної митної служби України міністр фінансів Сергій Марченко. Саме очільник Мінфіну обиратиме з тих кандидатів, які йому надасть Комісія за результатами проведеного конкурсу, і саме на ньому лежатиме політична відповідальність.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції може провести перевірку способу життя заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, мати якого володіє нерухомістю на близько 5 млн грн.

Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова – батька посадовця, із доходів має лише пенсію.

Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом).

Окрім того, в тому ж ЖК у Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне.

Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці.

Окрім того, за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова.

Також, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема в іноземній валюті.

Варто зауважити, що у 2021 році Нацагентство з питань запобігання корупції вже проводило перевірку декларацій Владислава Суворова. Тоді він подав уточнену декларацію за 2020 рік у якій вказав квартиру, в якій його дружина мала частку. Однак це було до того, як у матері посадовця зʼявилась елітна нерухомість.

