В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов

Конкурс на должность главы Государственной таможенной службы Украины, который должен был стать демонстрацией прозрачности, добросовестности и беспристрастности кадровых решений, оказался под угрозой из-за информации о возможном конфликте интересов у главы и некоторых членов конкурсной комиссии. Речь идет об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о наличии деловых связей с одним из кандидатов – заместителем главы Гостаможслужбы Владиславом Суворовым. В Комиссии же убеждают, что никакого конфликта интересов выявлено не было, пишет УНН.

Кто из членов Комиссии работал с Суворовым

Журналист Евгений Плинский ранее сообщил о возможной предвзятости при рассмотрении Комиссией по отбору главы Государственной таможенной службы Украины кандидатуры Владислава Суворова. По его данным, потенциальный конфликт интересов может касаться сразу нескольких членов комиссии.

В частности, глава Комиссии Кунио Микурия в период пребывания на должности Генерального секретаря Всемирной таможенной организации системно работал с Суворовым.

"Именно Суворов проводил ежегодные встречи с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, который, по согласованию Кабмина, стал главой конкурсной комиссии по отбору главы таможни", - сообщил Плинский на своей странице в Facebook.

Еще один член комиссии, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, по данным журналиста, также неоднократно работал с Суворовым на совместных мероприятиях. Кроме того, по словам Плинского, у Олейника, как главы ФРУ, может быть собственный интерес от назначения лояльного главы Гостаможслужбы.

"И если говорить о связях с комиссией, то Суворов участвовал в мероприятиях Федерации работодателей Украины, глава совета которой Дмитрий Олейник - также оказался среди членов конкурсной комиссии. Скажем мягко - ФРУ имеет определенные интересы на таможне", - написал Плинский.

Еще один член Комиссии Арунас Адоменас, который в 2020-2023 годах возглавлял группу проекта ЕС по усилению интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM), также имел регулярное рабочее взаимодействие с Владиславом Суворовым, который работал над проектом со стороны Гостаможслужбы.

Требования законодательства относительно потенциального конфликта интересов

Приведенные журналистом факты могут свидетельствовать об обстоятельствах, которые вызывают обоснованное сомнение в беспристрастности тех, кто должен оценивать кандидата. А именно это и является ключевым в любом конкурсе на топ-должности в государстве. В случае с таможней этот вопрос имеет особый вес, ведь речь идет об органе, который является одним из наиболее чувствительных с точки зрения коррупционных рисков, международного взаимодействия, фискальной стабильности и евроинтеграции. Именно поэтому даже потенциальный конфликт интересов в рамках такого конкурса не может восприниматься как техническая мелочь или формальность.

Более того, украинское законодательство и внутренний регламент самой Комиссии прямо предусматривают, что подобные обстоятельства должны быть не просто зафиксированы, а надлежащим образом изучены и урегулированы. Согласно части 10 ст. 570-2 Таможенного кодекса Украины, члены конкурсной комиссии обязаны сообщать о том, что находятся или находились в личных или деловых отношениях с кандидатом, а также о любом другом конфликте интересов или обстоятельствах, которые могут повлиять на их объективность и беспристрастность. В таком случае они должны заявлять самоотвод от участия в сборе и рассмотрении информации о соответствующем кандидате, а также от голосования по нему. Аналогичное требование содержится и в Регламенте работы самой комиссии. Пункт 2.4.3 Регламента предусматривает обязанность члена комиссии сообщать о личных или деловых отношениях с кандидатом или других обстоятельствах, которые могут повлиять на беспристрастность, а пункт 5.6 прямо устанавливает: при наличии таких обстоятельств член комиссии заявляет самоотвод.

То есть в этой ситуации ключевой вопрос заключается не только в том, считают ли сами члены комиссии свои контакты с Суворовым "незначительными", а в том, могут ли эти контакты объективно восприниматься как влияющие или могущие повлиять на независимость их решения.

Что говорят в Комиссии?

В Комиссии по отбору главы Государственной таможенной службы Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что проинформированы о контактах главы и членов Комиссии с кандидатом Владиславом Суворовым. Однако уверяют, что никакого конфликта интересов в связи с их отношениями нет.

"Беспристрастность является фундаментальным требованием к Комиссии при осуществлении ее мандата по отбору Главы Государственной таможенной службы Украины. На своем пятом заседании 17 декабря 2025 года Комиссия осуществила проверку возможных конфликтов интересов среди своих членов. Каждый член Комиссии задекларировал любые предыдущие контакты с кандидатами. Кунио Микурия и Дмитрий Олейник сообщили, что участвовали в одних и тех же конференциях с одним из кандидатов, Владиславом Суворовым. В то же время они отметили, что такой ограниченный профессиональный контакт не создает частного интереса, в частности такого, который вытекает из личных или деловых отношений, который мог бы повлиять на объективность или беспристрастность их принятия решений или надлежащее выполнение служебных обязанностей. Таким образом, оснований для самоотвода членов Комиссии установлено не было", - говорится в ответе Комиссии.

Какова ситуация на самом деле?

Собеседования с главными кандидатами на должность главы Гостаможслужбы уже состоялись. Комиссия в частности пообщалась и с Владиславом Суворовым. Однако собеседование с Суворовым очевидно оказалось "теплой ванной".

"Интересно было услышать, что Польша и Турция с 2024 года полностью остановили с нами обмен информацией. Суворов прямо заявил, что поляки заинтересованы в том, чтобы в Украину все ехало так, как оно едет. То есть контрабандой. И здесь самое интересное было бы узнать, как он, как профильный зам, решает эту проблему, но лояльный к нему член комиссии Дмитрий Олейник назвал это "сенсативной информацией" и предложил заслушать Суворова без трансляции.

Выглядело очень странно", - отметил журналист Евгений Плинский.

Он добавил, что стратегия развития таможни, предложенная Суворовым, не то что не нова, она предусматривает сохранение работы органа в том виде, в каком она есть сейчас.

Такой ход собеседования указывает на достаточно избирательный подход комиссии и слишком мягкие, лояльные вопросы к Владиславу Суворову. В то же время именно это еще больше усиливает запрос на жесткую, независимую и профессиональную проверку кандидата, которой очевидно не произошло. Ведь сейчас возникает впечатление о неравенстве условий для кандидатов и привилегированном отношении к одному из них. А для конкурсов такого уровня именно впечатление о возможной предвзятости уже является серьезной проблемой.

Стоит отметить, что современные стандарты добросовестности требуют оценивать не только фактический конфликт интересов, но и мнимый или потенциальный. Именно такую логику последовательно отстаивают и международные институции. Например, рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития и Совета Европы подчеркивают, что эффективное урегулирование конфликта интересов является одним из базовых условий обеспечения добросовестности публичной службы. Иными словами, доверие к кадровым решениям возникает не тогда, когда обществу просто объясняют, что "все законно", а тогда, когда из процедуры устраняются любые обоснованные сомнения в ее чистоте.

Вместо выводов

Доверие к конкурсной процедуре не может строиться исключительно на внутреннем убеждении самих членов комиссии, что они остаются беспристрастными. Конкурсы на топ-должности в государстве должны быть не только законными, но и не вызывать вопросов у общества к их беспристрастности. Если кандидат годами профессионально взаимодействовал с теми, кто теперь оценивает его на конкурсе, общество имеет право на объяснения, почему это "не проблема". В случае их отсутствия логичным шагом была бы замена людей. К которым возникают вопросы.

Стоит отметить, что окончательно согласовывает кандидатуру нового главы Государственной таможенной службы Украины министр финансов Сергей Марченко. Именно глава Минфина будет выбирать из тех кандидатов, которые ему предоставит Комиссия по результатам проведенного конкурса, и именно на нем будет лежать политическая ответственность.

Напомним

Как писал ранее УНН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции может провести проверку образа жизни заместителя главы Государственной таможенной службы Владислава Суворова, мать которого владеет недвижимостью на около 5 млн грн.

Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park на столичном Подоле. Эта квартира оформлена на мать чиновника – Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Владимира Суворова – отца чиновника, из доходов имеет только пенсию.

Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн (ориентировочно 87 тыс. долл. по тогдашнему курсу).

Кроме того, в том же ЖК у Ольги Суворовой есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое.

Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса. При этом в декларации ее мужа указано, что у Ольги Суворовой есть еще дом в Измаиле, а у Владимира Суворова там же служебная квартира, которая находится в собственности Придунайской таможни.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что в 2021 году Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже проводило проверку деклараций Владислава Суворова. Тогда он подал уточненную декларацию за 2020 год, в которой указал квартиру, в которой его жена имела долю. Однако это было до того, как у матери чиновника появилась элитная недвижимость.

