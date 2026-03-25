Щонайменше 40% російських потужностей з експорту нафти зупинені - Reuters

Щонайменше 40% експортних потужностей росії з постачання нафти зупинено після атак українських дронів, спірного удару по великому трубопроводу та затримання танкерів. Про це повідомляє Reuters згідно з підрахунками на основі ринкових даних, пише УНН.

Це найсерйозніше порушення постачання нафти в сучасній історії росії - другого за величиною експортера нафти у світі - і воно вдарило по москві саме тоді, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через війну з Іраном - зауважує видання.

Зазначається, що видобуток нафти в росії є одним із головних джерел доходів державного бюджету та ключовим для економіки обсягом 2,6 трлн доларів.

Україна посилила атаки

Цього місяця Україна активізувала атаки дронами на російську інфраструктуру експорту нафти й пального, вразивши всі три основні західні нафтові порти росії, включно з новоросійськом на Чорному морі, а також Приморськом і усть-лугою на Балтійському морі.

За підрахунками Reuters, станом на середу після останньої атаки було зупинено близько 40% експортних можливостей росії з постачання сирої нафти - або приблизно 2 млн барелів на добу.

Київ також завдавав ударів по нафтоперекачувальних станціях і нафтопереробних заводах. Україна заявляє, що прагне зменшити доходи москви від нафти й газу, які становлять близько чверті надходжень до державного бюджету росії, а також послабити її військову потужність.

росія називає українські удари терористичними атаками та посилила безпеку на всій території країни в межах її 11 часових поясів.

Порти, трубопроводи та танкери

Україна заявила, що частина трубопроводу "Дружба" була пошкоджена російськими ударами наприкінці січня, тоді як Словаччина й Угорщина вимагали від Києва негайно відновити постачання.

Нафтовий термінал у новоросійську, який може обробляти до 700 тисяч барелів на добу, відвантажує нафту нижче планових показників після серйозних пошкоджень унаслідок атаки українських дронів на початку цього місяця.

Крім того, часті затримання пов’язаних із росією танкерів у Європі порушили експорт близько 300 тисяч барелів на добу арктичної нафти, що надходить із порту мурманська, повідомили трейдери.

Через удари по західних експортних маршрутах москва змушена покладатися на постачання нафти на азійські ринки, однак ці маршрути обмежені за пропускною спроможністю, зазначають трейдери.

росія продовжує безперебійні поставки трубопроводами до Китаю, включно з маршрутами Сковородіно-Мохе та Атасу-Алашанькоу, а також морський експорт нафти марки ESPO Blend через порт Козьміно.

Разом ці три напрямки забезпечують близько 1,9 млн барелів на добу.

росія також продовжує відвантаження нафти з двох своїх далекосхідних проєктів на Сахаліні — приблизно 250 тисяч барелів на добу з острова.

За словами трейдерів, рф також постачає нафтопереробним заводам у сусідній Білорусі близько 300 тисяч барелів на добу.

