Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "транснефть" у приморську та НПЗ в уфі
Київ • УНН
Сили оборони України успішно уразили нафтовий термінал у приморську та нафтопереробний завод в уфі. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ці атаки.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" у рф, пише УНН.
Деталі
"Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації", - ідеться у повідомленні Генштабу.
Зокрема, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., рф). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта
Через порт "Приморськ", як вказано, щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор, як зазначається, направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.
Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, рф) – підтверджується пожежа на території підприємства
Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим", як зауважується, є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.
НПЗ, як зауважується, розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.
"Зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються", - сказано у повідомленні.
Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
