Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "транснефть" у приморську та НПЗ в уфі

Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
Популярнi новини
Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23 березня, 03:35 • 21696 перегляди
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо06:49 • 10913 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді07:19 • 38365 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців07:36 • 61593 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 10882 перегляди
Публікації
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 7326 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 11387 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 22654 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 39599 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 161541 перегляди
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 54528 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 56055 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 54309 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 55186 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 52068 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "транснефть" у приморську та НПЗ в уфі

Київ • УНН

 • 2608 перегляди

Сили оборони України успішно уразили нафтовий термінал у приморську та нафтопереробний завод в уфі. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ці атаки.

фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" у рф, пише УНН.

Деталі

"Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., рф). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта

- повідомили у Генштабі.

Через порт "Приморськ", як вказано, щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор, як зазначається, направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, рф) – підтверджується пожежа на території підприємства

- вказали у Генштабі.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим", як зауважується, є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.

НПЗ, як зауважується, розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

"Зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються", - сказано у повідомленні.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23.03.26, 08:49 • 11155 переглядiв

