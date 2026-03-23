Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "транснефть" в приморске и НПЗ в Уфе

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в рф, пишет УНН.

Детали

"Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры российской федерации", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., рф). По предварительной информации, поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта - сообщили в Генштабе.

Через порт "Приморск", как указано, ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи нефти страна-агрессор, как отмечается, направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республика Башкортостан, рф) – подтверждается пожар на территории предприятия - указали в Генштабе.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим", как отмечается, является важным звеном снабжения горючего для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн тонн в год.

НПЗ, как отмечается, расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

"Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сказано в сообщении.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

