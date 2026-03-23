Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "транснефть" в приморске и НПЗ в Уфе

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Силы обороны Украины успешно поразили нефтяной терминал в Приморске и нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил эти атаки.

фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в рф, пишет УНН.

Детали

"Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры российской федерации", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., рф). По предварительной информации, поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта

- сообщили в Генштабе.

Через порт "Приморск", как указано, ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи нефти страна-агрессор, как отмечается, направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республика Башкортостан, рф) – подтверждается пожар на территории предприятия

- указали в Генштабе.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим", как отмечается, является важным звеном снабжения горючего для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн тонн в год.

НПЗ, как отмечается, расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

"Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сказано в сообщении.

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно23.03.26, 08:49 • 5780 просмотров

Юлия Шрамко

