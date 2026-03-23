В рф сообщили о дроновой атаке на порт Приморск - что известно
Киев • УНН
В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с горючим и проведена эвакуация. Власти заявили об уничтожении более 60 дронов за сутки.
В рф сообщили о дроновой атаке на российский порт Приморск на Балтийском море, один из ключевых центров экспорта нефти страны, была повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор региона, пишет УНН.
Детали
"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован", - написал губернатор ленинградской области александр дрозденко в телеграм-канале.
По его словам, более 60 БПЛА "уничтожено" в ленинградской области рф менее чем за сутки.
Как отмечает Bloomberg, Приморск – один из главных российских экспортных морских терминалов для нефти. Порт ранее был поражен, в частности в 2025 году, что временно прервало загрузку.
