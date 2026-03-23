У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо
Київ • УНН
У порту Приморська через атаку БПЛА загорілася ємність із пальним та проведено евакуацію. Влада заявила про знищення понад 60 дронів за добу.
У рф повідомили про дронову атаку на російський порт Приморськ на Балтійському морі, один з ключових центрів експорту нафти країни, було пошкоджено ємність з пальним, повідомив губернатор регіону, пише УНН.
Деталі
"У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виник спалах. Ведеться гасіння, персонал евакуйований", - написав губернатор ленінської області олександр дрозденко у телеграм-каналі.
З його слів, понад 60 БПЛА "знищено" у ленінській області рф менш ніж за добу.
Як зазначає Bloomberg, Приморськ – один з головних російських експортних морських терміналів для нафти. Порт раніше був уражений, зокрема у 2025 році, що тимчасово перервало завантаження.
