У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо

У рф повідомили про дронову атаку на російський порт Приморськ на Балтійському морі, один з ключових центрів експорту нафти країни, було пошкоджено ємність з пальним, повідомив губернатор регіону, пише УНН.

Деталі

"У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виник спалах. Ведеться гасіння, персонал евакуйований", - написав губернатор ленінської області олександр дрозденко у телеграм-каналі.

З його слів, понад 60 БПЛА "знищено" у ленінській області рф менш ніж за добу.

Як зазначає Bloomberg, Приморськ – один з головних російських експортних морських терміналів для нафти. Порт раніше був уражений, зокрема у 2025 році, що тимчасово перервало завантаження.

