Дрони масовано атакували територію рф, у санкт-петербурзі закрили аеропорт, є перебої із зв'язком
Вночі над росією заявили про збиття 249 безпілотників у різних регіонах. Через загрозу атак аеропорт у санкт-петербурзі обмежив роботу авіарейсів.
У ніч на 23 березня в росії заявили про масовану атаку безпілотників, зокрема над ленінградською областю. Через загрозу було тимчасово обмежено роботу аеропорту "Пулково" в санкт-петербурзі. Про це повідомляє місцева влада, пише УНН.
Деталі
Губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що сили протиповітряної оборони відбивали атаку безпілотників. За його словами, над регіоном збили понад 50 дронів.
У Міністерстві оборони рф заявили, що загалом за ніч було знищено 249 безпілотників над різними регіонами країни та акваторією Азовського моря.
Найбільшу кількість, за даними російської сторони, збили над брянською областю – 128 дронів.
Обмеження в аеропорту та перебої зв’язку
Близько опівночі в аеропорту "Пулково" ввели обмеження на прийом і відправлення рейсів. Станом на ранок їх ще не скасували.
Напередодні мешканці санкт-петербурга також повідомляли про перебої з мобільним зв’язком. У деяких районах, включно з центром міста, працювали лише окремі сайти з так званого "білого списку".
Географія атак
За інформацією Міноборони рф, безпілотники збивали над низкою регіонів, зокрема бєлгородською, брянською, курською, смоленською, тульською та московською областями.
Незалежного підтвердження озвучених російською стороною даних наразі немає.
