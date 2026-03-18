Дрони вночі атакували краснодар – є загиблий і пожежі

У ніч на 18 березня безпілотники атакували російський краснодар. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у різних районах міста. Мер повідомив про загиблого та закликав не відправляти дітей у школу, пише УНН.

Деталі

За словами мера, один із дронів влучив у квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого виникла пожежа.

Житель даної квартири, на жаль, загинув – повідомив він.

Пошкоджено медцентр і електромережі

Унаслідок атаки загорілася покрівля медичного центру, а також була пошкоджена лінія електропередач. У частині міста зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також уламки безпілотників впали у дворах житлових будинків та на балконах. В окремих випадках пошкоджено скління, але без постраждалих.

Влада закликає не відправляти дітей до шкіл

Міська влада повідомила, що в регіоні зберігається загроза нових атак. Попри те, що соціальні установи працюють у штатному режимі, мешканцям рекомендують залишити дітей вдома.

Рекомендуємо не відправляти дітей на заняття – заявив мер, зазначивши, що ситуація перебуває під контролем служб.

