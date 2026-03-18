ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Лондон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
CAESAR

Дрони вночі атакували краснодар – є загиблий і пожежі

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Безпілотники пошкодили багатоповерхівку, медцентр та електромережі у краснодарі. Один чоловік загинув, влада рекомендує дітям не йти до школи сьогодні.

Дрони вночі атакували краснодар – є загиблий і пожежі

У ніч на 18 березня безпілотники атакували російський краснодар. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у різних районах міста. Мер повідомив про загиблого та закликав не відправляти дітей у школу, пише УНН.

Деталі

За словами мера, один із дронів влучив у квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого виникла пожежа.

Житель даної квартири, на жаль, загинув

– повідомив він.

Пошкоджено медцентр і електромережі

Унаслідок атаки загорілася покрівля медичного центру, а також була пошкоджена лінія електропередач. У частині міста зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також уламки безпілотників впали у дворах житлових будинків та на балконах. В окремих випадках пошкоджено скління, але без постраждалих.

Влада закликає не відправляти дітей до шкіл

Міська влада повідомила, що в регіоні зберігається загроза нових атак. Попри те, що соціальні установи працюють у штатному режимі, мешканцям рекомендують залишити дітей вдома.

Рекомендуємо не відправляти дітей на заняття

– заявив мер, зазначивши, що ситуація перебуває під контролем служб.

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Електроенергія