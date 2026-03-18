Дрони вночі атакували краснодар – є загиблий і пожежі
Київ • УНН
Безпілотники пошкодили багатоповерхівку, медцентр та електромережі у краснодарі. Один чоловік загинув, влада рекомендує дітям не йти до школи сьогодні.
У ніч на 18 березня безпілотники атакували російський краснодар. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у різних районах міста. Мер повідомив про загиблого та закликав не відправляти дітей у школу, пише УНН.
Деталі
За словами мера, один із дронів влучив у квартиру багатоповерхівки, внаслідок чого виникла пожежа.
Житель даної квартири, на жаль, загинув
Пошкоджено медцентр і електромережі
Унаслідок атаки загорілася покрівля медичного центру, а також була пошкоджена лінія електропередач. У частині міста зафіксовано перебої з електропостачанням.
Також уламки безпілотників впали у дворах житлових будинків та на балконах. В окремих випадках пошкоджено скління, але без постраждалих.
Влада закликає не відправляти дітей до шкіл
Міська влада повідомила, що в регіоні зберігається загроза нових атак. Попри те, що соціальні установи працюють у штатному режимі, мешканцям рекомендують залишити дітей вдома.
Рекомендуємо не відправляти дітей на заняття
У бєлгородській області рф заявили про масовані атаки та пошкодження енергетики15.03.26, 09:54 • 5863 перегляди