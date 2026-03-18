Дроны ночью атаковали Краснодар – есть погибший и пожары
Киев • УНН
Беспилотники повредили многоэтажку, медцентр и электросети в Краснодаре. Один человек погиб, власти рекомендуют детям не идти в школу сегодня.
В ночь на 18 марта беспилотники атаковали российский Краснодар. Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах города. Мэр сообщил о погибшем и призвал не отправлять детей в школу, пишет УНН.
Подробности
По словам мэра, один из дронов попал в квартиру многоэтажки, в результате чего возник пожар.
Житель данной квартиры, к сожалению, погиб
Повреждены медцентр и электросети
В результате атаки загорелась кровля медицинского центра, а также была повреждена линия электропередач. В части города зафиксированы перебои с электроснабжением.
Также обломки беспилотников упали во дворах жилых домов и на балконах. В отдельных случаях повреждено остекление, но без пострадавших.
Власти призывают не отправлять детей в школы
Городские власти сообщили, что в регионе сохраняется угроза новых атак. Несмотря на то, что социальные учреждения работают в штатном режиме, жителям рекомендуют оставить детей дома.
Рекомендуем не отправлять детей на занятия
