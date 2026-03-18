Дроны ночью атаковали Краснодар – есть погибший и пожары

В ночь на 18 марта беспилотники атаковали российский Краснодар. Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах города. Мэр сообщил о погибшем и призвал не отправлять детей в школу, пишет УНН.

По словам мэра, один из дронов попал в квартиру многоэтажки, в результате чего возник пожар.

Житель данной квартиры, к сожалению, погиб – сообщил он.

Повреждены медцентр и электросети

В результате атаки загорелась кровля медицинского центра, а также была повреждена линия электропередач. В части города зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также обломки беспилотников упали во дворах жилых домов и на балконах. В отдельных случаях повреждено остекление, но без пострадавших.

Власти призывают не отправлять детей в школы

Городские власти сообщили, что в регионе сохраняется угроза новых атак. Несмотря на то, что социальные учреждения работают в штатном режиме, жителям рекомендуют оставить детей дома.

Рекомендуем не отправлять детей на занятия – заявил мэр, отметив, что ситуация находится под контролем служб.

В белгородской области рф заявили о массированных атаках и повреждении энергетики