ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
89%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Дональд Трамп
Карл III
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Самоходная гаубица CAESAR

Дроны ночью атаковали Краснодар – есть погибший и пожары

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Беспилотники повредили многоэтажку, медцентр и электросети в Краснодаре. Один человек погиб, власти рекомендуют детям не идти в школу сегодня.

Дроны ночью атаковали Краснодар – есть погибший и пожары

В ночь на 18 марта беспилотники атаковали российский Краснодар. Местные жители сообщали о серии взрывов в разных районах города. Мэр сообщил о погибшем и призвал не отправлять детей в школу, пишет УНН.

Подробности

По словам мэра, один из дронов попал в квартиру многоэтажки, в результате чего возник пожар.

Житель данной квартиры, к сожалению, погиб

– сообщил он.

Повреждены медцентр и электросети

В результате атаки загорелась кровля медицинского центра, а также была повреждена линия электропередач. В части города зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также обломки беспилотников упали во дворах жилых домов и на балконах. В отдельных случаях повреждено остекление, но без пострадавших.

Власти призывают не отправлять детей в школы

Городские власти сообщили, что в регионе сохраняется угроза новых атак. Несмотря на то, что социальные учреждения работают в штатном режиме, жителям рекомендуют оставить детей дома.

Рекомендуем не отправлять детей на занятия

– заявил мэр, отметив, что ситуация находится под контролем служб.

В белгородской области рф заявили о массированных атаках и повреждении энергетики15.03.26, 09:54 • 5863 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Электроэнергия