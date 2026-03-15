В белгородской области рф заявили о массированных атаках и повреждении энергетики
Киев • УНН
В результате ночных атак на энергетическую инфраструктуру региона возникли перебои со светом. За неделю два человека погибли, а 41 человек получил ранения.
Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил о массированных атаках на энергетическую инфраструктуру региона и пожаловался на последствия ударов. По его словам, обстрелы произошли ночью. Об этом пишет УНН.
Гладков утверждает, что энергетические объекты подверглись двум мощным атакам, после чего в регионе возникли перебои с электроснабжением.
Ночью враг дважды нанес массированные удары по объектам энергетики. Все время аварийные бригады работали, чтобы вернуть электроэнергию нашим жителям
По словам губернатора, в течение последней недели в области погибли два человека, еще 41 человек получил ранения. Он также заявил, что среди раненых есть участники российских добровольческих формирований.
Гладков добавил, что в регионе действуют подразделения так называемой "самообороны" и добровольческих формирований, которые, по его словам, участвуют в отражении атак и защите приграничных районов.
