У бєлгородській області рф заявили про масовані атаки та пошкодження енергетики

Губернатор бєлгородської області рф в’ячеслав гладков заявив про масовані атаки на енергетичну інфраструктуру регіону та поскаржився на наслідки ударів. За його словами, обстріли відбулися вночі. Про це пише УНН.

Гладков стверджує, що енергетичні об’єкти зазнали двох потужних атак, після чого в регіоні виникли перебої з електропостачанням.

Уночі ворог двічі завдав масованих ударів по об’єктах енергетики. Увесь час аварійні бригади працювали, щоб повернути електроенергію нашим жителям – заявив він.

За словами губернатора, протягом останнього тижня в області загинули двоє людей, ще 41 особа отримала поранення. Він також заявив, що серед поранених є учасники російських добровольчих формувань.

Гладков додав, що в регіоні діють підрозділи так званої "самооборони" та добровольчих формувань, які, за його словами, беруть участь у відбитті атак і захисті прикордонних районів.

Масований ракетний удар по російському бєлгороду: у місті зникли світло, вода та опалення