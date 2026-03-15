У бєлгородській області рф заявили про масовані атаки та пошкодження енергетики
Київ • УНН
Внаслідок нічних атак на енергетичну інфраструктуру регіону виникли перебої зі світлом. За тиждень двоє людей загинули, а 41 особа отримала поранення.
Губернатор бєлгородської області рф в’ячеслав гладков заявив про масовані атаки на енергетичну інфраструктуру регіону та поскаржився на наслідки ударів. За його словами, обстріли відбулися вночі. Про це пише УНН.
Деталі
Гладков стверджує, що енергетичні об’єкти зазнали двох потужних атак, після чого в регіоні виникли перебої з електропостачанням.
Уночі ворог двічі завдав масованих ударів по об’єктах енергетики. Увесь час аварійні бригади працювали, щоб повернути електроенергію нашим жителям
За словами губернатора, протягом останнього тижня в області загинули двоє людей, ще 41 особа отримала поранення. Він також заявив, що серед поранених є учасники російських добровольчих формувань.
Гладков додав, що в регіоні діють підрозділи так званої "самооборони" та добровольчих формувань, які, за його словами, беруть участь у відбитті атак і захисті прикордонних районів.
