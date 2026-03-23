У ленінградській області вибухнула ракета ППО рф поруч із оборонним підприємством заявляє
Київ • УНН
У гатчині зафіксували детонацію ракети ППО поблизу бюро ВИСКОМ. Підприємство займається розробкою вибухових пристроїв для силових структур росії.
У ніч на 23 березня в гатчині ленінградської області зафіксували потужний вибух. За даними OSINT-аналізу від Astra, йдеться про детонацію російської ракети ППО, пише УНН.
Деталі
Місцева влада повідомила про збиття 11 безпілотників над ленінградською областю. За офіційними даними, постраждалих немає. Водночас камера спостереження зафіксувала сильний вибух у житловому районі гатчини.
Висновки OSINT-аналітиків
Аналітики Telegram-каналу Astra проаналізували відео та дійшли висновку, що на кадрах видно вибух ракети російської протиповітряної оборони.За їхніми даними, вибух стався у житловому масиві в районі 12-ї школи.
Близькість до оборонного об’єкта
Приблизно за один кілометр від місця вибуху розташоване підприємство "ВИСКОМ" – спеціальне конструкторсько-технологічне бюро.
Це закрите оборонне підприємство, яке входить до структури російського оборонно-промислового комплексу та займається розробкою засобів ближнього бою і вибухових пристроїв.
Контекст події
Підприємство історично пов’язане із заводом "Авангард" і виконує замовлення для силових структур рф.
Офіційно російська влада не підтверджувала інформацію про вибух ракети ППО, натомість заявила лише про роботу систем протиповітряної оборони в регіоні.
