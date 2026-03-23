В Ленинградской области взорвалась ракета ПВО РФ рядом с оборонным предприятием, заявляет
Киев • УНН
В Гатчине зафиксировали детонацию ракеты ПВО вблизи бюро ВИСКОМ. Предприятие занимается разработкой взрывных устройств для силовых структур России.
В ночь на 23 марта в Гатчине Ленинградской области зафиксировали мощный взрыв. По данным OSINT-анализа от Astra, речь идет о детонации российской ракеты ПВО, пишет УНН.
Детали
Местные власти сообщили о сбитии 11 беспилотников над Ленинградской областью. По официальным данным, пострадавших нет. В то же время камера наблюдения зафиксировала сильный взрыв в жилом районе Гатчины.
Выводы OSINT-аналитиков
Аналитики Telegram-канала Astra проанализировали видео и пришли к выводу, что на кадрах виден взрыв ракеты российской противовоздушной обороны. По их данным, взрыв произошел в жилом массиве в районе 12-й школы.
Близость к оборонному объекту
Приблизительно в одном километре от места взрыва расположено предприятие "ВИСКОМ" – специальное конструкторско-технологическое бюро.
Это закрытое оборонное предприятие, которое входит в структуру российского оборонно-промышленного комплекса и занимается разработкой средств ближнего боя и взрывных устройств.
Контекст события
Предприятие исторически связано с заводом "Авангард" и выполняет заказы для силовых структур РФ.
Официально российские власти не подтверждали информацию о взрыве ракеты ПВО, вместо этого заявили лишь о работе систем противовоздушной обороны в регионе.
