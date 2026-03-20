Под Москвой ПВО сбило легкомоторный самолет, приняв его за украинский БПЛА - росСМИ
Киев • УНН
В Подмосковье зенитчики уничтожили легкий моторный самолет, приняв его за украинский дрон. Оба члена экипажа погибли после падения у реки Ока.
Система ПВО рф сбила легкий моторный самолет в подмосковной Коломне, так как думали, что это украинский БПЛА. Экипаж погиб, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Силы противовоздушной обороны приняли летательный аппарат за украинский БПЛА и открыли огонь по ошибочной цели. После попадания легкий самолет потерял управление и разбился вблизи реки Оки
Сообщается, что два человека, находившиеся на борту, погибли.
