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Из-за вражеских атак в Сумской области погибли два человека и четверо ранены

Киев • УНН

 • 2824 просмотра

В результате обстрелов 17 общин Сумской области погибли две женщины, четверо мужчин получили ранения. Полиция зафиксировала удары дронов и артиллерии рф.

Из-за вражеских атак в Сумской области погибли два человека и четверо ранены

Два человека погибли, еще четверо пострадали из-за вражеских атак в Сумской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 17 громад Сумской области.

Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы

— говорится в сообщении.

Указывается, что:

  • в Белопольской громаде в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет;
    • в Середино-Будской громаде в результате попадания российского БпЛА в дом погибла 57-летняя женщина;
      • в Миропольской громаде в результате попадания вражеского дрона в велосипед ранен 69-летний мужчина;
        • в Сумской громаде в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

          Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений рф. По каждому факту открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины

          — добавили в Нацполиции.

          Напомним

          В результате российских ударов в ночь на 13 июня в Сумской области погибли двое гражданских лиц.

          Число жертв атаки на железную дорогу Сумщины возросло13.06.26, 01:05 • 12824 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

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