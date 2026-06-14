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Гибридная война с орбиты: российские спутники глушат GPS-сигналы в Европе - ЦПД

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Американские ученые подтвердили причастность спутников РФ к сбоям GPS в Европе и США. Вмешательство вредит навигации и мобильным сервисам гражданских.

Гибридная война с орбиты: российские спутники глушат GPS-сигналы в Европе - ЦПД

Американские исследователи установили причастность российских спутников к серии сбоев в работе GPS, которые с 2019 года фиксировались в странах Европы и Северной Америки. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из 75 случаев кратковременных помех GPS-сигналу было установлено, что как минимум в трех из них источником излучения были спутники российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Все случаи характеризовались сигналом одного типа и преимущественно фиксировались над территорией стран Европы.

Речь идет о спутниках Единой космической системы (ЕКС), которые находятся на орбите типа "Молния" и предназначены для обнаружения пусков баллистических ракет и ядерных взрывов. Такие помехи влияют на работу навигационных сервисов, логистических систем, мобильных приложений с геолокацией и других технологий, которыми ежедневно пользуется гражданское население

- говорится в статье.

Указывается, что Европейский Союз проводит собственное расследование инцидентов и работает над усовершенствованием систем обнаружения и локализации подобных помех.

"россия продолжает применять инструменты гибридного влияния против стран Запада - от кибератак и диверсий до вмешательства в работу навигационных и коммуникационных систем", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В США заявили о риске "космического Перл-Харбора" из-за планов рф разместить ядерное оружие на орбите.

россия больше не конкурент в космосе: США и Китай лидируют в колонизации Луны03.02.26, 15:42 • 3760 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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