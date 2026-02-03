россия больше не конкурент в космосе: США и Китай лидируют в колонизации Луны

$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 10142 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 5756 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 16174 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 27827 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 28412 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 26743 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28652 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33877 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43179 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Федор Вениславский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Днепр
Днепропетровская область
Одесская область
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times

россия больше не конкурент в космосе: США и Китай лидируют в колонизации Луны

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Международные санкции и отток технологий вытеснили россию из мировых космических гонок, в то время как США и Китай готовят миссии на Луну. Российская космическая отрасль переживает кризис, сотрудничая лишь с отдельными странами Азии и Африки.

россия больше не конкурент в космосе: США и Китай лидируют в колонизации Луны

Международные санкции и отток технологий выкинули россию из мировых космических гонок. Пока США готовят миссию на Луну к 2027 году, а Китай – к 2030-му, российская космическая отрасль барахтается в кризисе и вынуждена ограничивать сотрудничество лишь с отдельными странами Азии и Африки. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Огромные расходы бюджета РФ на войну против Украины и нехватка технологий и оборудования превратили российскую космическую отрасль из фаворита в обузу для государственного бюджета страны. Из-за санкций от россиян отвернулись даже международные коммерческие заказчики (коммерческие пуски), которые обеспечивали до 25% финансовых поступлений

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на практике Россия сегодня может сотрудничать только со странами Азии и Африки, но и там китайские конкуренты успешно забирают последнее. Бюджет "Роскосмоса" на прошлый год составлял примерно $4,15 млрд, NASA (США) – $25,4 млрд, плюс $34 млрд на военную космонавтику и $6,6 млрд – для космических метеорологических программ, бюджет CNSA (Китай) – до $20 млрд.

С началом полномасштабной войны против Украины РФ лишила себя возможности участвовать во многих международных космических программах. Остановлено сотрудничество с Европейским космическим агентством по поиску жизни на Марсе ExoMars; Германия оставила совместный с РФ проект "Спектр-РГ" по сканированию неба. Также "Роскосмос" "отказался" от запусков ракет с космодрома во Французской Гвиане. Санкции сделали невозможным участие NASA в совместном с Россией проекте "Венера-Д" – автоматической межпланетной станции для изучения Венеры, запуск которой планировался на 2029 год.

Лучше всего подытожил сегодняшнее положение дел в российской космической отрасли директор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Мальцев: "Нужно перестать врать самим себе и другим, что у нас все хорошо"

- добавили в разведке.

Экономика россии сползает к стагфляции: в разведке заявили, что жесткая монетарная политика задушила деловую активность28.01.26, 15:18 • 4707 просмотров

Ольга Розгон

