россия больше не конкурент в космосе: США и Китай лидируют в колонизации Луны

Международные санкции и отток технологий выкинули россию из мировых космических гонок. Пока США готовят миссию на Луну к 2027 году, а Китай – к 2030-му, российская космическая отрасль барахтается в кризисе и вынуждена ограничивать сотрудничество лишь с отдельными странами Азии и Африки. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Огромные расходы бюджета РФ на войну против Украины и нехватка технологий и оборудования превратили российскую космическую отрасль из фаворита в обузу для государственного бюджета страны. Из-за санкций от россиян отвернулись даже международные коммерческие заказчики (коммерческие пуски), которые обеспечивали до 25% финансовых поступлений - говорится в сообщении.

Отмечается, что на практике Россия сегодня может сотрудничать только со странами Азии и Африки, но и там китайские конкуренты успешно забирают последнее. Бюджет "Роскосмоса" на прошлый год составлял примерно $4,15 млрд, NASA (США) – $25,4 млрд, плюс $34 млрд на военную космонавтику и $6,6 млрд – для космических метеорологических программ, бюджет CNSA (Китай) – до $20 млрд.

С началом полномасштабной войны против Украины РФ лишила себя возможности участвовать во многих международных космических программах. Остановлено сотрудничество с Европейским космическим агентством по поиску жизни на Марсе ExoMars; Германия оставила совместный с РФ проект "Спектр-РГ" по сканированию неба. Также "Роскосмос" "отказался" от запусков ракет с космодрома во Французской Гвиане. Санкции сделали невозможным участие NASA в совместном с Россией проекте "Венера-Д" – автоматической межпланетной станции для изучения Венеры, запуск которой планировался на 2029 год.

Лучше всего подытожил сегодняшнее положение дел в российской космической отрасли директор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Мальцев: "Нужно перестать врать самим себе и другим, что у нас все хорошо" - добавили в разведке.

