Экономика россии сползает к стагфляции: в разведке заявили, что жесткая монетарная политика задушила деловую активность

Экономические показатели россии все четче сигнализируют о сползании к стагфляции. Жесткая монетарная политика центрального банка рф фактически задушила деловую активность и обострила стагнационные процессы, которые уже приобрели системный характер, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в 2025 году экономический рост почти остановился: ВВП колебался около нулевой отметки (–0,3% в I квартале, 0% во II, +0,1% в III). Даже незначительное оживление в середине года было ограничено военно-промышленным комплексом и отдельными сегментами сырьевых отраслей и не создало никаких импульсов для гражданской экономики. Инвестиционная активность после короткого подъема в начале года резко пошла на спад: во II и III кварталах инвестиции в основной капитал сократились на 3,7% и 1,7% соответственно. Бизнес отказывался от модернизации, урезал закупки оборудования и инвестиционных товаров, а дефицит финансовых ресурсов будет сохраняться даже в случае смягчения денежно-кредитной политики.

Дополнительное давление формирует бюджетная сфера. Государство сократило стимулы из-за налоговых изменений, а в 2025 году сохранение высоких расходов на фоне падения доходов привело к росту дефицита. В 2026–2028 годах фискальная политика станет сдерживающим фактором из-за сокращения расходов и повышения налоговой нагрузки, закрепляя инерционный сценарий затяжной стагнации с повышенными рисками стагфляции. Наиболее уязвимым остается внутренний спрос. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 2025 году стабильно находился в минусе, а в IV квартале упал до –6 – худшего уровня с 2022 года. На этом фоне 44% ритейлеров в 2026 году ожидают снижения прибылей и рентабельности, тогда как лишь 29% рассчитывают на рост продаж – минимальный показатель за десятилетие - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, потребительские настроения стремительно ухудшаются: с июня 2025 года продажи сокращались в подавляющей части товарных категорий, а во время новогодних праздников 2026 года посещаемость торговых центров упала почти на 20% в годовом измерении. Высокие процентные ставки резко повысили расходы и стоимость кредитования для малого и среднего бизнеса, ограничив финансирование оборотного капитала.

Российский розничный сектор демонстрирует слабую адаптивность и структурную хрупкость. Пессимизм бизнеса, ожидания падения доходности и сокращения инвестиций все больше превращаются в самоподпитывающийся фактор спада, резюмировали в разведке.

