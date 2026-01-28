$42.960.17
11:48 • 6894 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 14350 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 19689 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 20297 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 21429 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 25338 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 43496 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 56943 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42691 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 74539 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экономика россии сползает к стагфляции: в разведке заявили, что жесткая монетарная политика задушила деловую активность

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Экономические показатели россии сигнализируют о сползании к стагфляции. Жесткая монетарная политика центрального банка рф задушила деловую активность.

Экономика россии сползает к стагфляции: в разведке заявили, что жесткая монетарная политика задушила деловую активность

Экономические показатели россии все четче сигнализируют о сползании к стагфляции. Жесткая монетарная политика центрального банка рф фактически задушила деловую активность и обострила стагнационные процессы, которые уже приобрели системный характер, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в 2025 году экономический рост почти остановился: ВВП колебался около нулевой отметки (–0,3% в I квартале, 0% во II, +0,1% в III). Даже незначительное оживление в середине года было ограничено военно-промышленным комплексом и отдельными сегментами сырьевых отраслей и не создало никаких импульсов для гражданской экономики. Инвестиционная активность после короткого подъема в начале года резко пошла на спад: во II и III кварталах инвестиции в основной капитал сократились на 3,7% и 1,7% соответственно. Бизнес отказывался от модернизации, урезал закупки оборудования и инвестиционных товаров, а дефицит финансовых ресурсов будет сохраняться даже в случае смягчения денежно-кредитной политики.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка16.01.26, 16:27 • 4160 просмотров

Дополнительное давление формирует бюджетная сфера. Государство сократило стимулы из-за налоговых изменений, а в 2025 году сохранение высоких расходов на фоне падения доходов привело к росту дефицита. В 2026–2028 годах фискальная политика станет сдерживающим фактором из-за сокращения расходов и повышения налоговой нагрузки, закрепляя инерционный сценарий затяжной стагнации с повышенными рисками стагфляции. Наиболее уязвимым остается внутренний спрос. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 2025 году стабильно находился в минусе, а в IV квартале упал до –6 – худшего уровня с 2022 года. На этом фоне 44% ритейлеров в 2026 году ожидают снижения прибылей и рентабельности, тогда как лишь 29% рассчитывают на рост продаж – минимальный показатель за десятилетие 

- говорится в сообщении.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3630 просмотров

Кроме того, по данным разведки, потребительские настроения стремительно ухудшаются: с июня 2025 года продажи сокращались в подавляющей части товарных категорий, а во время новогодних праздников 2026 года посещаемость торговых центров упала почти на 20% в годовом измерении. Высокие процентные ставки резко повысили расходы и стоимость кредитования для малого и среднего бизнеса, ограничив финансирование оборотного капитала.

Российский розничный сектор демонстрирует слабую адаптивность и структурную хрупкость. Пессимизм бизнеса, ожидания падения доходности и сокращения инвестиций все больше превращаются в самоподпитывающийся фактор спада, резюмировали в разведке.

РФ возвращает в эксплуатацию старые самолеты из-за острого дефицита авиапарка - разведка19.01.26, 18:01 • 3404 просмотра

Антонина Туманова

