Эксклюзив
15:17 • 2660 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 5846 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 8556 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 11395 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 26956 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 28301 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17463 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22991 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31211 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40823 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
публикации
Эксклюзивы
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 8566 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 26959 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 28304 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 42031 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 67784 просмотра
РФ возвращает в эксплуатацию старые самолеты из-за острого дефицита авиапарка - разведка

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Российские авиакомпании планируют возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты возрастом более 30 лет. Это вынужденный шаг из-за сокращения авиапарка и отсутствия обновления в условиях санкций.

РФ возвращает в эксплуатацию старые самолеты из-за острого дефицита авиапарка - разведка

Российские авиакомпании в 2026–2027 годах планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, которым более 30 лет. Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такой шаг является вынужденным на фоне стремительного сокращения авиапарка и отсутствия реальных возможностей для его полноценного обновления в условиях санкций.

В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных воздушных судов. Среди них — Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. На 2026–2027 годы запланирована передача еще двух восстановленных Ту-204, несмотря на их очевидную моральную и техническую устарелость.

Параллельно российские перевозчики вынуждены расконсервировать и иностранные самолеты. В частности, авиакомпания "Россия" наращивает парк Boeing 747, которые достались ей после банкротства "Трансаэро". Лайнеры возрастом более 20 лет возвращают к полетам после многолетнего хранения — прежде всего из-за нехватки альтернативной авиатехники.

Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка13.01.26, 16:45 • 5895 просмотров

По состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших авиакомпаний РФ насчитывалось 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. При этом около 67% флота составляют борта иностранного производства, обслуживание которых существенно затруднено санкциями и хроническим дефицитом запчастей.

Острее всего кризис проявляется в грузовой авиации: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. Эксперты отмечают, что без доступа к современным самолетам и сервису деградация отрасли может углубляться и в дальнейшем.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка16.01.26, 16:27 • 4035 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Боинг 747
Служба внешней разведки Украины
Украина