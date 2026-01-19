Российские авиакомпании в 2026–2027 годах планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, которым более 30 лет. Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такой шаг является вынужденным на фоне стремительного сокращения авиапарка и отсутствия реальных возможностей для его полноценного обновления в условиях санкций.

В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных воздушных судов. Среди них — Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. На 2026–2027 годы запланирована передача еще двух восстановленных Ту-204, несмотря на их очевидную моральную и техническую устарелость.

Параллельно российские перевозчики вынуждены расконсервировать и иностранные самолеты. В частности, авиакомпания "Россия" наращивает парк Boeing 747, которые достались ей после банкротства "Трансаэро". Лайнеры возрастом более 20 лет возвращают к полетам после многолетнего хранения — прежде всего из-за нехватки альтернативной авиатехники.

Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка

По состоянию на октябрь 2025 года в парке крупнейших авиакомпаний РФ насчитывалось 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. При этом около 67% флота составляют борта иностранного производства, обслуживание которых существенно затруднено санкциями и хроническим дефицитом запчастей.

Острее всего кризис проявляется в грузовой авиации: грузооборот воздушного транспорта упал с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. Эксперты отмечают, что без доступа к современным самолетам и сервису деградация отрасли может углубляться и в дальнейшем.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка