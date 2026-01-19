рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка

$43.180.08
Ексклюзив
15:17 • 2474 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 5432 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 7966 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 11227 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 26694 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 28122 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17422 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22958 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31167 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40790 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 19641 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 22143 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 41602 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 21562 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 14654 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 7966 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 26694 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 28122 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 41783 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 67655 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Харків
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 4348 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 22299 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 19781 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 28176 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 40497 перегляди
рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка

Київ • УНН

 • 42 перегляди

російські авіакомпанії планують повертати в експлуатацію законсервовані літаки віком понад 30 років. Це вимушений крок через скорочення авіапарку та відсутність оновлення в умовах санкцій.

рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка

Російські авіакомпанії у 2026–2027 роках планують масово повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, яким понад 30 років. Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що такий крок є вимушеним на тлі стрімкого скорочення авіапарку та відсутності реальних можливостей для його повноцінного оновлення в умовах санкцій.

У межах продовженої до 2027 року програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих повітряних суден. Серед них — Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. На 2026–2027 роки заплановано передачу ще двох відновлених Ту-204, попри їхню очевидну моральну та технічну застарілість.

Паралельно російські перевізники змушені розконсервовувати й іноземні літаки. Зокрема, авіакомпанія "Россия" нарощує парк Boeing 747, які дісталися їй після банкрутства "Трансаэро". Лайнери віком понад 20 років повертають до польотів після багаторічного зберігання — насамперед через брак альтернативної авіатехніки.

Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка13.01.26, 16:45 • 5895 переглядiв

Станом на жовтень 2025 року у парку найбільших авіакомпаній РФ налічувалося 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. При цьому близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких суттєво ускладнене санкціями та хронічним дефіцитом запчастин.

Найгостріше криза проявляється у вантажній авіації: вантажообіг повітряного транспорту впав із 9,2 млрд тонно-кілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му. Експерти відзначають, що без доступу до сучасних літаків і сервісу деградація галузі може поглиблюватися й надалі.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка16.01.26, 16:27 • 4035 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Boeing 747
Служба зовнішньої розвідки України
Україна