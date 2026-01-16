Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка

За підсумками 2025 року обсяги вантажоперевезень залізничною мережею "ржд" скоротилися на 5,6%, що стало найнижчим показником з 2009 року. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, така динаміка – наслідок дії західних санкцій і загального охолодження економічної активності в росії, передає УНН.

За даними розвідки, падіння триває вже четвертий рік поспіль після зниження на 3,7% у 2022 році, 0,1% – у 2023-му та 4,1% – у 2024-му. Офіційна статистика також фіксує скорочення вантажообігу на 1,8%, що вказує не лише на менші обсяги, а й на зменшення середньої дальності перевезень. За оцінками галузевих аналітиків, реальний масштаб проблеми може бути суттєво глибшим, ніж відображають звітні дані.

Падіння зафіксовано у 13 з 15 ключових номенклатур вантажів. Найбільш різке скорочення припало на чорну металургію: перевезення чорних металів знизилися на 17,7%, а брухту – на 32,2%. Значне зниження також відбулося в сегментах промислової сировини (–16%), будівельних матеріалів (–10,5%), зерна (–12,2%) та продукції лісового комплексу (–5,9%). Поставки енергоносіїв також пішли вниз, зокрема нафти й нафтопродуктів – на 5%, кам’яного вугілля – на 2,1% - зазначено у повідомленні.

Така динаміка – наслідок дії західних санкцій і загального охолодження економічної активності в росії. У результаті зафіксовано зниження завантаженості мережі та погіршення фінансових результатів: у січні–вересні 2025 року компанія зафіксувала збиток у 55,8 млн доларів США та скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 24%. Оптимізація витрат уже передбачає згортання інфраструктурних проєктів й оновлення рухомого складу, що пришвидшує подальшу деградацію технічного стану залізничної мережі на тлі ослаблення російської економіки, резюмували у розвідці.

