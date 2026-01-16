Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 3194 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 17710 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 16921 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 17592 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 18482 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 20417 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 28792 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 33146 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26146 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36350 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 28531 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 26013 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 29045 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 20709 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 15871 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 36896 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 68891 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 86910 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 96110 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 79498 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Петр Павел
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 9846 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19773 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31765 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 52864 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 86375 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Свіфт

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка

Київ • УНН

 • 76 перегляди

За підсумками 2025 року обсяги вантажоперевезень залізницею "ржд" скоротилися на 5,6%, що є найнижчим показником з 2009 року. Це наслідок західних санкцій та охолодження економічної активності в росії.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка

За підсумками 2025 року обсяги вантажоперевезень залізничною мережею "ржд" скоротилися на 5,6%, що стало найнижчим показником з 2009 року. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, така динаміка – наслідок дії західних санкцій і загального охолодження економічної активності в росії, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, падіння триває вже четвертий рік поспіль після зниження на 3,7% у 2022 році, 0,1% – у 2023-му та 4,1% – у 2024-му. Офіційна статистика також фіксує скорочення вантажообігу на 1,8%, що вказує не лише на менші обсяги, а й на зменшення середньої дальності перевезень. За оцінками галузевих аналітиків, реальний масштаб проблеми може бути суттєво глибшим, ніж відображають звітні дані.

Падіння зафіксовано у 13 з 15 ключових номенклатур вантажів. Найбільш різке скорочення припало на чорну металургію: перевезення чорних металів знизилися на 17,7%, а брухту – на 32,2%. Значне зниження також відбулося в сегментах промислової сировини (–16%), будівельних матеріалів (–10,5%), зерна (–12,2%) та продукції лісового комплексу (–5,9%). Поставки енергоносіїв також пішли вниз, зокрема нафти й нафтопродуктів – на 5%, кам’яного вугілля – на 2,1% 

- зазначено у повідомленні.

Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка13.01.26, 16:45 • 4885 переглядiв

Така динаміка – наслідок дії західних санкцій і загального охолодження економічної активності в росії. У результаті зафіксовано зниження завантаженості мережі та погіршення фінансових результатів: у січні–вересні 2025 року компанія зафіксувала збиток у 55,8 млн доларів США та скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 24%. Оптимізація витрат уже передбачає згортання інфраструктурних проєктів й оновлення рухомого складу, що пришвидшує подальшу деградацію технічного стану залізничної мережі на тлі ослаблення російської економіки, резюмували у розвідці.

рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка15.01.26, 16:10 • 3282 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні