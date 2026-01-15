рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка
Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на Донеччині у 2026 році. Вона розрахована до 2031 року та передбачає дослідження родовищ стратегічних і рідкісних металів.
У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року. Вона передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.
Деталі
Йдеться про поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні та рідкісні метали. В розвідці підкреслили, що це не разові геологічні виїзди, а системна програма, поділена на кілька етапів.
Базою для майбутніх робіт мають стати радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично не проводилися, тож окупаційна адміністрація планує уточнити та оновити наявні дані, а також оцінити перспективи промислового видобутку.
Фінансування геологорозвідувальних робіт буде здійснено за рахунок державного бюджету рф, що, як стверджують в СЗРУ, є показовим, адже такі дослідження потребують значних інвестицій без швидкої економічної віддачі.
У розвідці наголосили, що інтерес рф до українських надр посилився на тлі проблем у традиційних сировинних галузях.
Нафтова галузь рф переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують кремль шукати альтернативні джерела доходів. У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки
Таким чином, за словами розвідників, тимчасово окуповані українські території Кремль розглядає як ресурсну базу для покриття бюджетних втрат і підтримки воєнної економіки.
