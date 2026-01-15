рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка

$43.180.08
Ексклюзив
13:18 • 3922 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 33282 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 44812 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 26589 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 28001 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 47035 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 39282 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40257 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34881 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28294 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 24975 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 14727 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 22880 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 28622 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 12078 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 28643 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 33282 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 44812 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 52157 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 64794 перегляди
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 14736 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 40357 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 74308 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 65538 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 69645 перегляди
рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт на Донеччині у 2026 році. Вона розрахована до 2031 року та передбачає дослідження родовищ стратегічних і рідкісних металів.

рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка

У 2026 році на тимчасово окупованій території Донецької області росія планує розпочати масштабну програму геологорозвідувальних робіт, розраховану до 2031 року. Вона передбачає поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні й рідкісні метали. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Йдеться про поетапні дослідження родовищ із фокусом на сировину, затребувану в сучасній економіці, зокрема стратегічні та рідкісні метали. В розвідці підкреслили, що це не разові геологічні виїзди, а системна програма, поділена на кілька етапів.

Базою для майбутніх робіт мають стати радянські геологічні матеріали. У пострадянський період дослідження в регіоні фактично не проводилися, тож окупаційна адміністрація планує уточнити та оновити наявні дані, а також оцінити перспективи промислового видобутку.

Фінансування геологорозвідувальних робіт буде здійснено за рахунок державного бюджету рф, що, як стверджують в СЗРУ, є показовим, адже такі дослідження потребують значних інвестицій без швидкої економічної віддачі.

Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка12.01.26, 16:09 • 4511 переглядiв

У розвідці наголосили, що інтерес рф до українських надр посилився на тлі проблем у традиційних сировинних галузях.

Нафтова галузь рф переживає серйозні труднощі: зростання собівартості видобутку, санкційні обмеження, проблеми з експортом і технологіями змушують кремль шукати альтернативні джерела доходів. У цих умовах тимчасово окуповані українські території розглядаються як ресурсна база для латання бюджетних дір і підтримки воєнної економіки

- йдеться у повідомленні.

Таким чином, за словами розвідників, тимчасово окуповані українські території Кремль розглядає як ресурсну базу для покриття бюджетних втрат і підтримки воєнної економіки.

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11.01.26, 14:15 • 112211 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЕкономіка
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Служба зовнішньої розвідки України
Україна