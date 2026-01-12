Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка

$43.080.09
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 8286 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 22889 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 28388 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 24335 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 27161 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 35389 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 41665 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36000 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32915 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 68597 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Італія
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У грудні 2025 року російські нафтовидобувні компанії різко скоротили виробництво сирої нафти. Це сталося на тлі посилення санкційного тиску Заходу та падіння світових цін.

Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка

російські нафтовидобувні компанії у грудні 2025 року різко скоротили виробництво сирої нафти, зафіксувавши один із найгірших показників за останні півтора року. Середньодобовий видобуток знизився до 9,326 млн барелів на тлі посилення санкційного тиску Заходу на покупців російської сировини, що дедалі більше паралізує експортні канали. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Поточний рівень є більш ніж на 100 тис. барелів на добу нижчим за листопадовий і майже на 250 тис. барелів поступається квоті, встановленій у межах домовленостей ОПЕК+. Це скорочення стало найбільшим з червня 2024 року, що підкреслює поглиблення структурних проблем галузі, а не тимчасові коливання.

Збут російської нафти за кордон стрімко ускладнюється. Попри збереження експорту з російських портів на рівні близько 4 млн барелів на добу, дедалі більші обсяги сировини залишаються без кінцевих покупців. З кінця листопада 2025 року обсяг нереалізованої російської нафти, що накопичується переважно в морі, зріс приблизно на 30 млн барелів – до 185 млн барелів, посилюючи логістичні та фінансові ризики для виробників.

Додатковим стримувальним чинником залишається падіння світових цін на нафту, яке різко знижує рентабельність видобування. За таких умов квота рф у межах угоди ОПЕК+ на рівні 9,574 млн барелів на добу залишатиметься невиконаною: компанії не мають економічних стимулів нарощувати видобуток за поточних цінових параметрів.

Сукупність цих факторів вказує на системний характер кризи російського нафтового сектору. Навіть у разі стабілізації цін росія навряд чи зможе швидко повернутися до квот ОПЕК+. Це означає неминуче недоотримання валютних надходжень і посилення тиску на федеральний бюджет у 2026 році, змушуючи кремль компенсувати втрати через підвищення податкового навантаження на інші сектори, активніше залучення боргових інструментів або скорочення інвестицій – кроки, які лише поглиблять деградацію нафтової галузі

- додають у розвідці.

Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка08.01.26, 13:54 • 3325 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
ОПЕК