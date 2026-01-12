Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка

російські нафтовидобувні компанії у грудні 2025 року різко скоротили виробництво сирої нафти, зафіксувавши один із найгірших показників за останні півтора року. Середньодобовий видобуток знизився до 9,326 млн барелів на тлі посилення санкційного тиску Заходу на покупців російської сировини, що дедалі більше паралізує експортні канали. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Поточний рівень є більш ніж на 100 тис. барелів на добу нижчим за листопадовий і майже на 250 тис. барелів поступається квоті, встановленій у межах домовленостей ОПЕК+. Це скорочення стало найбільшим з червня 2024 року, що підкреслює поглиблення структурних проблем галузі, а не тимчасові коливання.

Збут російської нафти за кордон стрімко ускладнюється. Попри збереження експорту з російських портів на рівні близько 4 млн барелів на добу, дедалі більші обсяги сировини залишаються без кінцевих покупців. З кінця листопада 2025 року обсяг нереалізованої російської нафти, що накопичується переважно в морі, зріс приблизно на 30 млн барелів – до 185 млн барелів, посилюючи логістичні та фінансові ризики для виробників.

Додатковим стримувальним чинником залишається падіння світових цін на нафту, яке різко знижує рентабельність видобування. За таких умов квота рф у межах угоди ОПЕК+ на рівні 9,574 млн барелів на добу залишатиметься невиконаною: компанії не мають економічних стимулів нарощувати видобуток за поточних цінових параметрів.

Сукупність цих факторів вказує на системний характер кризи російського нафтового сектору. Навіть у разі стабілізації цін росія навряд чи зможе швидко повернутися до квот ОПЕК+. Це означає неминуче недоотримання валютних надходжень і посилення тиску на федеральний бюджет у 2026 році, змушуючи кремль компенсувати втрати через підвищення податкового навантаження на інші сектори, активніше залучення боргових інструментів або скорочення інвестицій – кроки, які лише поглиблять деградацію нафтової галузі - додають у розвідці.

