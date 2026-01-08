Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка
Арешт Ніколаса Мадуро та потенційний контроль США над нафтовими активами Венесуели завдадуть фінансово-геополітичного удару Росії. Це може підірвати її позиції в Латинській Америці та загрожувати бюджетній стабільності, а також призвести до втрати контролю над венесуельськими нафтовими активами.
Арешт Ніколаса Мадуро та потенційне встановлення контролю США над нафтовими активами Венесуели формують для росії масштабний фінансово-геополітичний удар, який підриває її позиції в Латинській Америці та загрожує бюджетній стабільності. російські експерти визнають: москва ризикує втратити не лише активи, а й здатність впливати на світову нафтову кон’юнктуру. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.
За даними розвідки, концентрація під американським контролем понад половини світових нафтових запасів дасть Вашингтону змогу стримувати ціну російської нафти на рівні близько 50 дол. США за барель – критичної межі для бюджету рф.
Додатковий тиск створюють проблеми з венесуельськими боргами. У 2006–2017 роках кремль надав уряду Венесуели та державній нафтовій компанії "Petroleos de Venezuela S.A." (PDVSA) 17 млрд дол. США кредитів; станом на 2017 рік борг Каракаса перед москвою становив 3,5 млрд дол. США з відтермінуванням виплат до 2027 року – повернення цих коштів стає дедалі менш імовірним. росія також фактично втрачає контроль над венесуельськими нафтовими активами. Частки, отримані "роснефтью" наприкінці 2010-х років, після санкцій США проти PDVSA були передані "росзарубежнефти", однак ефективне управління ними в умовах санкцій і політичного тиску має нереалістичний вигляд
У сукупності ймовірне переформатування венесуельського нафтового сектору під контролем США позбавляє москву одного з небагатьох енергетичних плацдармів поза Євразією. Це говорить про структурну вразливість економіки рф та її критичну залежність від зовнішнього контролю над нафтовими цінами, резюмували у розвідці.
