11:03
Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 7380 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 4312 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
09:50 • 19846 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 40461 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 33203 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 35267 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 43395 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 44701 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33323 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Арешт Ніколаса Мадуро та потенційний контроль США над нафтовими активами Венесуели завдадуть фінансово-геополітичного удару Росії. Це може підірвати її позиції в Латинській Америці та загрожувати бюджетній стабільності, а також призвести до втрати контролю над венесуельськими нафтовими активами.

Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка

Арешт Ніколаса Мадуро та потенційне встановлення контролю США над нафтовими активами Венесуели формують для росії масштабний фінансово-геополітичний удар, який підриває її позиції в Латинській Америці та загрожує бюджетній стабільності. російські експерти визнають: москва ризикує втратити не лише активи, а й здатність впливати на світову нафтову кон’юнктуру. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, концентрація під американським контролем понад половини світових нафтових запасів дасть Вашингтону змогу стримувати ціну російської нафти на рівні близько 50 дол. США за барель – критичної межі для бюджету рф.

Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters05.01.26, 20:58 • 10111 переглядiв

Додатковий тиск створюють проблеми з венесуельськими боргами. У 2006–2017 роках кремль надав уряду Венесуели та державній нафтовій компанії "Petroleos de Venezuela S.A." (PDVSA) 17 млрд дол. США кредитів; станом на 2017 рік борг Каракаса перед москвою становив 3,5 млрд дол. США з відтермінуванням виплат до 2027 року – повернення цих коштів стає дедалі менш імовірним. росія також фактично втрачає контроль над венесуельськими нафтовими активами. Частки, отримані "роснефтью" наприкінці 2010-х років, після санкцій США проти PDVSA були передані "росзарубежнефти", однак ефективне управління ними в умовах санкцій і політичного тиску має нереалістичний вигляд 

- йдеться у повідомленні.

У сукупності ймовірне переформатування венесуельського нафтового сектору під контролем США позбавляє москву одного з небагатьох енергетичних плацдармів поза Євразією. Це говорить про структурну вразливість економіки рф та її критичну залежність від зовнішнього контролю над нафтовими цінами, резюмували у розвідці.

Операція США у Венесуелі: понад 100 людей загинули під час авіаударів - Bloomberg08.01.26, 13:38 • 446 переглядiв

Антоніна Туманова

