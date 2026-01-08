Арест Николаса Мадуро грозит россии потерей влияния на нефтяном рынке - разведка

$42.720.15
Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 10068 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6646 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
09:50 • 21758 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 42332 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34412 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36215 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44009 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45203 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33674 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 55628 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 60569 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 63648 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 103255 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 140243 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18316 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31493 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57443 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 76725 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118432 просмотра
Арест Николаса Мадуро грозит россии потерей влияния на нефтяном рынке - разведка

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Арест Николаса Мадуро и потенциальный контроль США над нефтяными активами Венесуэлы нанесут финансово-геополитический удар россии. Это может подорвать ее позиции в Латинской Америке и угрожать бюджетной стабильности, а также привести к потере контроля над венесуэльскими нефтяными активами.

Арест Николаса Мадуро грозит россии потерей влияния на нефтяном рынке - разведка

Арест Николаса Мадуро и потенциальное установление контроля США над нефтяными активами Венесуэлы формируют для России масштабный финансово-геополитический удар, который подрывает ее позиции в Латинской Америке и угрожает бюджетной стабильности. Российские эксперты признают: Москва рискует потерять не только активы, но и способность влиять на мировую нефтяную конъюнктуру. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

По данным разведки, концентрация под американским контролем более половины мировых нефтяных запасов позволит Вашингтону сдерживать цену российской нефти на уровне около 50 долл. США за баррель – критической черты для бюджета РФ.

Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters05.01.26, 20:58 • 10114 просмотров

Дополнительное давление создают проблемы с венесуэльскими долгами. В 2006–2017 годах Кремль предоставил правительству Венесуэлы и государственной нефтяной компании "Petroleos de Venezuela S.A." (PDVSA) 17 млрд долл. США кредитов; по состоянию на 2017 год долг Каракаса перед Москвой составлял 3,5 млрд долл. США с отсрочкой выплат до 2027 года – возврат этих средств становится все менее вероятным. Россия также фактически теряет контроль над венесуэльскими нефтяными активами. Доли, полученные "Роснефтью" в конце 2010-х годов, после санкций США против PDVSA были переданы "Росзарубежнефти", однако эффективное управление ими в условиях санкций и политического давления выглядит нереалистичным 

- говорится в сообщении.

В совокупности вероятное переформатирование венесуэльского нефтяного сектора под контролем США лишает Москву одного из немногих энергетических плацдармов вне Евразии. Это говорит о структурной уязвимости экономики РФ и ее критической зависимости от внешнего контроля над нефтяными ценами, резюмировали в разведке.

Операция США в Венесуэле: более 100 человек погибли во время авиаударов - Bloomberg08.01.26, 13:38 • 976 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Венесуэла
Соединённые Штаты