Арест Николаса Мадуро и потенциальное установление контроля США над нефтяными активами Венесуэлы формируют для России масштабный финансово-геополитический удар, который подрывает ее позиции в Латинской Америке и угрожает бюджетной стабильности. Российские эксперты признают: Москва рискует потерять не только активы, но и способность влиять на мировую нефтяную конъюнктуру. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает УНН.

По данным разведки, концентрация под американским контролем более половины мировых нефтяных запасов позволит Вашингтону сдерживать цену российской нефти на уровне около 50 долл. США за баррель – критической черты для бюджета РФ.

Дополнительное давление создают проблемы с венесуэльскими долгами. В 2006–2017 годах Кремль предоставил правительству Венесуэлы и государственной нефтяной компании "Petroleos de Venezuela S.A." (PDVSA) 17 млрд долл. США кредитов; по состоянию на 2017 год долг Каракаса перед Москвой составлял 3,5 млрд долл. США с отсрочкой выплат до 2027 года – возврат этих средств становится все менее вероятным. Россия также фактически теряет контроль над венесуэльскими нефтяными активами. Доли, полученные "Роснефтью" в конце 2010-х годов, после санкций США против PDVSA были переданы "Росзарубежнефти", однако эффективное управление ими в условиях санкций и политического давления выглядит нереалистичным