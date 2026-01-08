Операция США в Венесуэле: более 100 человек погибли во время авиаударов - Bloomberg
Киев • УНН
Авиационные удары США в Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро привели к гибели более 100 человек. Погибшие были молодыми людьми и не имели отношения к "социалистической революции".
В результате авиационных ударов США по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро погибло более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что все эти люди не имеют ничего общего с "социалистической революцией". Под этими словами, вероятно, имеется в виду политический строй, который существует в Венесуэле со времен Уго Чавеса. Он руководил страной с 1999 и до смерти в 2013 году.
Кабельо добавил, что все эти убитые были молодыми людьми. Как отмечает издание, эта поддержка подчеркивает статус и.о. президента Делси Родригес в правящей социалистической коалиции, а сам Кабельо также является одной из самых влиятельных фигур в Венесуэле.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
На суде в США Николас Мадуро не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.