Операция США в Венесуэле: более 100 человек погибли во время авиаударов - Bloomberg

11:03 • 1538 просмотра
Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 6112 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 3258 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
09:50 • 18098 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 39040 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 32093 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 34321 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 42687 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 44255 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33013 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Популярные новости
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 31456 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 18021 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 19903 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 18602 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 14288 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 52231 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 57121 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 60205 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 99923 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 136967 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 14676 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 29147 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 55344 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 74640 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 116393 просмотра
Операция США в Венесуэле: более 100 человек погибли во время авиаударов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Авиационные удары США в Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро привели к гибели более 100 человек. Погибшие были молодыми людьми и не имели отношения к "социалистической революции".

Операция США в Венесуэле: более 100 человек погибли во время авиаударов - Bloomberg

В результате авиационных ударов США по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро погибло более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что все эти люди не имеют ничего общего с "социалистической революцией". Под этими словами, вероятно, имеется в виду политический строй, который существует в Венесуэле со времен Уго Чавеса. Он руководил страной с 1999 и до смерти в 2013 году.

Кабельо добавил, что все эти убитые были молодыми людьми. Как отмечает издание, эта поддержка подчеркивает статус и.о. президента Делси Родригес в правящей социалистической коалиции, а сам Кабельо также является одной из самых влиятельных фигур в Венесуэле.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

На суде в США Николас Мадуро не признал своей вины и заявил, что остается действующим президентом своей страны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Николас Мадуро
Федеральное бюро расследований
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Соединённые Штаты