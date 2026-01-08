Операція США у Венесуелі: понад 100 людей загинули під час авіаударів - Bloomberg
Київ • УНН
Авіаційні удари США у Венесуелі під час захоплення Ніколаса Мадуро призвели до загибелі понад 100 людей. Загиблі були молодими людьми та не мали стосунку до "соціалістичної революції".
Внаслідок авіаційних ударів США по Венесуелі під час захоплення Ніколаса Мадуро загинуло понад 100 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Очільник МВС Венесуели Діосдадо Кабельйо заявив, що ці всі люди не мають нічого спільного з "соціалістичною революцією". Під цими словами, ймовірно, мається на увазі політичний лад, який існує в Венесуелі з часів Уго Чавеса. Він керував країною з 1999 і до смерті в 2013 році.
Кабельйо додав, що всі ці вбиті були молодими людьми. Як зазначає видання, ця підтримка підкреслює статус в.о. президента Делсі Родрігес у правлячій соціалістичній коаліції, а сам Кабельйо також є однією з найвпливовіших фігур у Венесуелі.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
На суді в США Ніколас Мадуро не визнав своєї провини і заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.