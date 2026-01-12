Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка

российские нефтедобывающие компании в декабре 2025 года резко сократили производство сырой нефти, зафиксировав один из худших показателей за последние полтора года. Среднесуточная добыча снизилась до 9,326 млн баррелей на фоне усиления санкционного давления Запада на покупателей российского сырья, что все больше парализует экспортные каналы. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Текущий уровень более чем на 100 тыс. баррелей в сутки ниже ноябрьского и почти на 250 тыс. баррелей уступает квоте, установленной в рамках договоренностей ОПЕК+. Это сокращение стало крупнейшим с июня 2024 года, что подчеркивает углубление структурных проблем отрасли, а не временные колебания.

Сбыт российской нефти за границу стремительно усложняется. Несмотря на сохранение экспорта из российских портов на уровне около 4 млн баррелей в сутки, все большие объемы сырья остаются без конечных покупателей. С конца ноября 2025 года объем нереализованной российской нефти, накапливающейся преимущественно в море, вырос примерно на 30 млн баррелей – до 185 млн баррелей, усиливая логистические и финансовые риски для производителей.

Дополнительным сдерживающим фактором остается падение мировых цен на нефть, которое резко снижает рентабельность добычи. В таких условиях квота РФ в рамках соглашения ОПЕК+ на уровне 9,574 млн баррелей в сутки будет оставаться невыполненной: компании не имеют экономических стимулов наращивать добычу при текущих ценовых параметрах.

Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен Россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+. Это означает неизбежное недополучение валютных поступлений и усиление давления на федеральный бюджет в 2026 году, вынуждая Кремль компенсировать потери через повышение налоговой нагрузки на другие секторы, активнее привлечение долговых инструментов или сокращение инвестиций – шаги, которые лишь углубят деградацию нефтяной отрасли - добавляют в разведке.

