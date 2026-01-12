$43.080.09
Эксклюзив
14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В декабре 2025 года российские нефтедобывающие компании резко сократили производство сырой нефти. Это произошло на фоне усиления санкционного давления Запада и падения мировых цен.

Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка

российские нефтедобывающие компании в декабре 2025 года резко сократили производство сырой нефти, зафиксировав один из худших показателей за последние полтора года. Среднесуточная добыча снизилась до 9,326 млн баррелей на фоне усиления санкционного давления Запада на покупателей российского сырья, что все больше парализует экспортные каналы. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Текущий уровень более чем на 100 тыс. баррелей в сутки ниже ноябрьского и почти на 250 тыс. баррелей уступает квоте, установленной в рамках договоренностей ОПЕК+. Это сокращение стало крупнейшим с июня 2024 года, что подчеркивает углубление структурных проблем отрасли, а не временные колебания.

Сбыт российской нефти за границу стремительно усложняется. Несмотря на сохранение экспорта из российских портов на уровне около 4 млн баррелей в сутки, все большие объемы сырья остаются без конечных покупателей. С конца ноября 2025 года объем нереализованной российской нефти, накапливающейся преимущественно в море, вырос примерно на 30 млн баррелей – до 185 млн баррелей, усиливая логистические и финансовые риски для производителей.

Дополнительным сдерживающим фактором остается падение мировых цен на нефть, которое резко снижает рентабельность добычи. В таких условиях квота РФ в рамках соглашения ОПЕК+ на уровне 9,574 млн баррелей в сутки будет оставаться невыполненной: компании не имеют экономических стимулов наращивать добычу при текущих ценовых параметрах.

Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен Россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+. Это означает неизбежное недополучение валютных поступлений и усиление давления на федеральный бюджет в 2026 году, вынуждая Кремль компенсировать потери через повышение налоговой нагрузки на другие секторы, активнее привлечение долговых инструментов или сокращение инвестиций – шаги, которые лишь углубят деградацию нефтяной отрасли

- добавляют в разведке.

Арест Николаса Мадуро грозит россии потерей влияния на нефтяном рынке - разведка08.01.26, 13:54 • 3331 просмотр

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
