рф в этом году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины - разведка

14:15 • 38 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 4186 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 34043 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 45723 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 27077 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 28434 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 47379 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 39450 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40374 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34921 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 25261 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 14993 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 23163 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 29178 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 12341 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 29446 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 34043 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 45723 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 52529 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 65191 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Сумская область
Харьков
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 15109 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 40548 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 74493 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 65703 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 69805 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

рф в этом году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины - разведка

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ на Донетчине в 2026 году. Она рассчитана до 2031 года и предусматривает исследование месторождений стратегических и редких металлов.

рф в этом году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины - разведка

В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года. Она предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в частности стратегические и редкие металлы. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Речь идет о поэтапных исследованиях месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в частности стратегические и редкие металлы. В разведке подчеркнули, что это не разовые геологические выезды, а системная программа, разделенная на несколько этапов.

Базой для будущих работ должны стать советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически не проводились, поэтому оккупационная администрация планирует уточнить и обновить имеющиеся данные, а также оценить перспективы промышленной добычи.

Финансирование геологоразведочных работ будет осуществлено за счет государственного бюджета рф, что, как утверждают в СВРУ, является показательным, ведь такие исследования требуют значительных инвестиций без быстрой экономической отдачи.

Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка12.01.26, 16:09 • 4511 просмотров

В разведке отметили, что интерес рф к украинским недрам усилился на фоне проблем в традиционных сырьевых отраслях.

Нефтяная отрасль рф переживает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, проблемы с экспортом и технологиями заставляют Кремль искать альтернативные источники доходов. В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики

- говорится в сообщении.

Таким образом, по словам разведчиков, временно оккупированные украинские территории кремль рассматривает как ресурсную базу для покрытия бюджетных потерь и поддержки военной экономики.

Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис11.01.26, 14:15 • 112212 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Служба внешней разведки Украины
Украина