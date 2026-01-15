В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года. Она предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в частности стратегические и редкие металлы. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Речь идет о поэтапных исследованиях месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в частности стратегические и редкие металлы. В разведке подчеркнули, что это не разовые геологические выезды, а системная программа, разделенная на несколько этапов.

Базой для будущих работ должны стать советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически не проводились, поэтому оккупационная администрация планирует уточнить и обновить имеющиеся данные, а также оценить перспективы промышленной добычи.

Финансирование геологоразведочных работ будет осуществлено за счет государственного бюджета рф, что, как утверждают в СВРУ, является показательным, ведь такие исследования требуют значительных инвестиций без быстрой экономической отдачи.

Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка

В разведке отметили, что интерес рф к украинским недрам усилился на фоне проблем в традиционных сырьевых отраслях.

Нефтяная отрасль рф переживает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, проблемы с экспортом и технологиями заставляют Кремль искать альтернативные источники доходов. В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики - говорится в сообщении.

Таким образом, по словам разведчиков, временно оккупированные украинские территории кремль рассматривает как ресурсную базу для покрытия бюджетных потерь и поддержки военной экономики.

Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис