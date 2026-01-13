Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка

У семи дотаційних регіонах росії влада планує запустити "народні облігації" з обіцянкою високої дохідності. Формально кошти мають піти на соціальні та інфраструктурні проєкти, фактично – це спосіб перекласти фінансові проблеми регіонів на плечі громадян. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Керівництво семи суб’єктів рф опрацьовує запуск так званих народних облігацій – ще одного інструменту, покликаного витягнути гроші безпосередньо з кишень населення. Формально йдеться про фінансування інфраструктурних і соціальних проєктів, а також часткове закриття дефіцитів регіональних бюджетів, фактично – про нестачу ресурсів. До пілотного кола потрапили переважно дотаційні регіони далекого сходу: хабаровський, камчатський і приморський краї, магаданська та амурська області, чукотський автономний округ і якутія

Пропозицію подають як "безпечну" і "привабливу": фіксована дохідність без ринкової волатильності, ставка не нижча за банківські депозити, а подекуди – до 16–17% річних, мінімальний вхід від 1 тис. рублів. Купівлю обіцяють максимально спростити – через онлайн-платформи без брокерських рахунків, із повною цифровою ідентифікацією. Обсяг одного випуску обмежують до 1 млрд рублів, нібито для збереження боргової стійкості. Саме надмірна "щедрість" умов традиційно є сигналом підвищених ризиків – російська влада неодноразово використовувала подібні схеми, перекладаючи фінансові проблеми на громадян.

Як зазначають у розвідці ключова деталь – відсутність жорсткої цільової прив’язки залучених коштів. Гроші можуть піти куди завгодно: від ЖКГ і транспорту до освіти й медицини або просто на поточні витрати. У короткостроковій перспективі це допоможе тимчасово приглушити бюджетні діри та зменшити тиск на банківську систему.

У довшій – лише зафіксує погіршення фінансового стану регіонів: дефіцити зростатимуть, надходження від податку на прибуток падатимуть, а борги відкладуться на майбутнє. Грошей у системі немає, тому влада знову звертається до населення, маскуючи фіскальну кризу привабливими обіцянками, які зазвичай закінчуються розчаруванням