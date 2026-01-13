Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 1558 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 3026 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 11275 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 14115 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 18888 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30095 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47159 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35518 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33793 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 57890 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.3м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 6604 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 10193 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 8674 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 16749 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 17115 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 11275 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 17184 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 57890 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 52514 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 58270 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 43510 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 38090 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 43313 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 45102 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 101215 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що влада рф планує запустити "народні облігації" з високою дохідністю в семи дотаційних регіонах. Це спосіб перекласти фінансові проблеми регіонів на громадян, маскуючи фіскальну кризу привабливими обіцянками.

Влада рф перекладає фінансові проблеми на громадян через облігації з високою дохідністю - розвідка

У семи дотаційних регіонах росії влада планує запустити "народні облігації" з обіцянкою високої дохідності. Формально кошти мають піти на соціальні та інфраструктурні проєкти, фактично – це спосіб перекласти фінансові проблеми регіонів на плечі громадян. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Керівництво семи суб’єктів рф опрацьовує запуск так званих народних облігацій – ще одного інструменту, покликаного витягнути гроші безпосередньо з кишень населення. Формально йдеться про фінансування інфраструктурних і соціальних проєктів, а також часткове закриття дефіцитів регіональних бюджетів, фактично – про нестачу ресурсів. До пілотного кола потрапили переважно дотаційні регіони далекого сходу: хабаровський, камчатський і приморський краї, магаданська та амурська області, чукотський автономний округ і якутія

- йдеться у повідомленні.

Пропозицію подають як "безпечну" і "привабливу": фіксована дохідність без ринкової волатильності, ставка не нижча за банківські депозити, а подекуди – до 16–17% річних, мінімальний вхід від 1 тис. рублів. Купівлю обіцяють максимально спростити – через онлайн-платформи без брокерських рахунків, із повною цифровою ідентифікацією. Обсяг одного випуску обмежують до 1 млрд рублів, нібито для збереження боргової стійкості. Саме надмірна "щедрість" умов традиційно є сигналом підвищених ризиків – російська влада неодноразово використовувала подібні схеми, перекладаючи фінансові проблеми на громадян.

Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка12.01.26, 16:09 • 4044 перегляди

Як зазначають у розвідці ключова деталь – відсутність жорсткої цільової прив’язки залучених коштів. Гроші можуть піти куди завгодно: від ЖКГ і транспорту до освіти й медицини або просто на поточні витрати. У короткостроковій перспективі це допоможе тимчасово приглушити бюджетні діри та зменшити тиск на банківську систему.

У довшій – лише зафіксує погіршення фінансового стану регіонів: дефіцити зростатимуть, надходження від податку на прибуток падатимуть, а борги відкладуться на майбутнє. Грошей у системі немає, тому влада знову звертається до населення, маскуючи фіскальну кризу привабливими обіцянками, які зазвичай закінчуються розчаруванням

- додали у розвідці.

У 2025 році росія націоналізувала приватні активи на понад 3 трлн рублів - розвідка10.01.26, 21:43 • 4776 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет