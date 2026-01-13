Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 2956 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 5830 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 13712 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 15361 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20002 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30541 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47511 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35582 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33827 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59079 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.3м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 11430 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 10604 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 4250 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 18037 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 19453 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 13710 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 19592 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59078 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 53671 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 59381 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 44309 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 38815 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 43983 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 45755 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 101853 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Служба внешней разведки сообщает, что власти рф планируют запустить "народные облигации" с высокой доходностью в семи дотационных регионах. Это способ переложить финансовые проблемы регионов на граждан, маскируя фискальный кризис привлекательными обещаниями.

Власти рф перекладывают финансовые проблемы на граждан через облигации с высокой доходностью - разведка

В семи дотационных регионах россии власти планируют запустить "народные облигации" с обещанием высокой доходности. Формально средства должны пойти на социальные и инфраструктурные проекты, фактически – это способ переложить финансовые проблемы регионов на плечи граждан. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Руководство семи субъектов рф прорабатывает запуск так называемых народных облигаций – еще одного инструмента, призванного вытянуть деньги непосредственно из карманов населения. Формально речь идет о финансировании инфраструктурных и социальных проектов, а также частичном закрытии дефицитов региональных бюджетов, фактически – о нехватке ресурсов. В пилотный круг попали преимущественно дотационные регионы дальнего востока: хабаровский, камчатский и приморский края, магаданская и амурская области, чукотский автономный округ и якутия

- говорится в сообщении.

Предложение подают как "безопасное" и "привлекательное": фиксированная доходность без рыночной волатильности, ставка не ниже банковских депозитов, а иногда – до 16–17% годовых, минимальный вход от 1 тыс. рублей. Покупку обещают максимально упростить – через онлайн-платформы без брокерских счетов, с полной цифровой идентификацией. Объем одного выпуска ограничивают до 1 млрд рублей, якобы для сохранения долговой устойчивости. Именно чрезмерная "щедрость" условий традиционно является сигналом повышенных рисков – российские власти неоднократно использовали подобные схемы, перекладывая финансовые проблемы на граждан.

Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка12.01.26, 16:09 • 4056 просмотров

Как отмечают в разведке ключевая деталь – отсутствие жесткой целевой привязки привлеченных средств. Деньги могут пойти куда угодно: от ЖКХ и транспорта до образования и медицины или просто на текущие расходы. В краткосрочной перспективе это поможет временно приглушить бюджетные дыры и уменьшить давление на банковскую систему.

В более долгосрочной – лишь зафиксирует ухудшение финансового состояния регионов: дефициты будут расти, поступления от налога на прибыль будут падать, а долги отложатся на будущее. Денег в системе нет, поэтому власти снова обращаются к населению, маскируя фискальный кризис привлекательными обещаниями, которые обычно заканчиваются разочарованием

- добавили в разведке.

В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка10.01.26, 21:43 • 4778 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет