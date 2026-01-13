В семи дотационных регионах россии власти планируют запустить "народные облигации" с обещанием высокой доходности. Формально средства должны пойти на социальные и инфраструктурные проекты, фактически – это способ переложить финансовые проблемы регионов на плечи граждан. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Руководство семи субъектов рф прорабатывает запуск так называемых народных облигаций – еще одного инструмента, призванного вытянуть деньги непосредственно из карманов населения. Формально речь идет о финансировании инфраструктурных и социальных проектов, а также частичном закрытии дефицитов региональных бюджетов, фактически – о нехватке ресурсов. В пилотный круг попали преимущественно дотационные регионы дальнего востока: хабаровский, камчатский и приморский края, магаданская и амурская области, чукотский автономный округ и якутия

Предложение подают как "безопасное" и "привлекательное": фиксированная доходность без рыночной волатильности, ставка не ниже банковских депозитов, а иногда – до 16–17% годовых, минимальный вход от 1 тыс. рублей. Покупку обещают максимально упростить – через онлайн-платформы без брокерских счетов, с полной цифровой идентификацией. Объем одного выпуска ограничивают до 1 млрд рублей, якобы для сохранения долговой устойчивости. Именно чрезмерная "щедрость" условий традиционно является сигналом повышенных рисков – российские власти неоднократно использовали подобные схемы, перекладывая финансовые проблемы на граждан.

Как отмечают в разведке ключевая деталь – отсутствие жесткой целевой привязки привлеченных средств. Деньги могут пойти куда угодно: от ЖКХ и транспорта до образования и медицины или просто на текущие расходы. В краткосрочной перспективе это поможет временно приглушить бюджетные дыры и уменьшить давление на банковскую систему.

В более долгосрочной – лишь зафиксирует ухудшение финансового состояния регионов: дефициты будут расти, поступления от налога на прибыль будут падать, а долги отложатся на будущее. Денег в системе нет, поэтому власти снова обращаются к населению, маскируя фискальный кризис привлекательными обещаниями, которые обычно заканчиваются разочарованием