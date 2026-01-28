Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність
Київ • УНН
Економічні показники росії сигналізують про сповзання до стагфляції. Жорстка монетарна політика центрального банку рф задушила ділову активність.
Економічні показники росії дедалі чіткіше сигналізують про сповзання до стагфляції. Жорстка монетарна політика центрального банку рф фактично задушила ділову активність і загострила стагнаційні процеси, які вже набули системного характеру, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
За даними розвідки, у 2025 році економічне зростання майже зупинилося: ВВП коливався біля нульової позначки (–0,3% у І кварталі, 0% у ІІ, +0,1% у ІІІ). Навіть незначне пожвавлення в середині року було обмежене військово-промисловим комплексом та окремими сегментами сировинних галузей і не створило жодних імпульсів для цивільної економіки. Інвестиційна активність після короткого підйому на початку року різко пішла на спад: у ІІ та ІІІ кварталах інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7% та 1,7% відповідно. Бізнес відмовлявся від модернізації, урізав закупівлі обладнання й інвестиційних товарів, а дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики.
Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка16.01.26, 16:27 • 4160 переглядiв
Додатковий тиск формує бюджетна сфера. Держава скоротила стимули через податкові зміни, а у 2025 році збереження високих видатків на тлі падіння доходів призвело до зростання дефіциту. У 2026–2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат і підвищення податкового навантаження, закріплюючи інерційний сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції. Найвразливішим залишається внутрішній попит. Індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році стабільно перебував у мінусі, а у IV кварталі впав до –6 – найгіршого рівня з 2022 року. На цьому тлі 44% ритейлерів у 2026 році очікують зниження прибутків і рентабельності, тоді як лише 29% розраховують на зростання продажів – мінімальний показник за десятиліття
кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3630 переглядiв
Крім того, за даними розвідки, cпоживчі настрої стрімко погіршуються: з червня 2025 року продажі скорочувалися в переважній частині товарних категорій, а під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торговельних центрів впала майже на 20% у річному вимірі. Високі процентні ставки різко підвищили витрати та вартість кредитування для малого і середнього бізнесу, обмеживши фінансування оборотного капіталу.
російський роздрібний сектор демонструє слабку адаптивність і структурну крихкість. Песимізм бізнесу, очікування падіння прибутковості та скорочення інвестицій дедалі більше перетворюються на самопідживлюваний чинник спаду, резюмували у розвідці.
рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка19.01.26, 18:01 • 3404 перегляди