Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність

11:48 • 6834 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 14274 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 19623 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 20236 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 21387 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 25314 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 43456 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56920 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42672 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 74485 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Популярнi новини
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 23160 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 28653 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 20565 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 18295 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 36110 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 10742 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 36143 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 74485 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 54884 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 72672 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Дніпропетровська область
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 29081 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 28136 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 35301 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 38380 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 44230 перегляди
Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Економічні показники росії сигналізують про сповзання до стагфляції. Жорстка монетарна політика центрального банку рф задушила ділову активність.

Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність

Економічні показники росії дедалі чіткіше сигналізують про сповзання до стагфляції. Жорстка монетарна політика центрального банку рф фактично задушила ділову активність і загострила стагнаційні процеси, які вже набули системного характеру, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у 2025 році економічне зростання майже зупинилося: ВВП коливався біля нульової позначки (–0,3% у І кварталі, 0% у ІІ, +0,1% у ІІІ). Навіть незначне пожвавлення в середині року було обмежене військово-промисловим комплексом та окремими сегментами сировинних галузей і не створило жодних імпульсів для цивільної економіки. Інвестиційна активність після короткого підйому на початку року різко пішла на спад: у ІІ та ІІІ кварталах інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7% та 1,7% відповідно. Бізнес відмовлявся від модернізації, урізав закупівлі обладнання й інвестиційних товарів, а дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка16.01.26, 16:27 • 4160 переглядiв

Додатковий тиск формує бюджетна сфера. Держава скоротила стимули через податкові зміни, а у 2025 році збереження високих видатків на тлі падіння доходів призвело до зростання дефіциту. У 2026–2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат і підвищення податкового навантаження, закріплюючи інерційний сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції. Найвразливішим залишається внутрішній попит. Індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році стабільно перебував у мінусі, а у IV кварталі впав до –6 – найгіршого рівня з 2022 року. На цьому тлі 44% ритейлерів у 2026 році очікують зниження прибутків і рентабельності, тоді як лише 29% розраховують на зростання продажів – мінімальний показник за десятиліття 

- йдеться у повідомленні.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3630 переглядiв

Крім того, за даними розвідки, cпоживчі настрої стрімко погіршуються: з червня 2025 року продажі скорочувалися в переважній частині товарних категорій, а під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торговельних центрів впала майже на 20% у річному вимірі. Високі процентні ставки різко підвищили витрати та вартість кредитування для малого і середнього бізнесу, обмеживши фінансування оборотного капіталу.

російський роздрібний сектор демонструє слабку адаптивність і структурну крихкість. Песимізм бізнесу, очікування падіння прибутковості та скорочення інвестицій дедалі більше перетворюються на самопідживлюваний чинник спаду, резюмували у розвідці.

рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка19.01.26, 18:01 • 3404 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Новий рік
Техніка
Державний бюджет