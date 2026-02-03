росія більше не конкурент у космосі: США та Китай лідирують у колонізації Місяця

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 5750 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 10136 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 5746 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 16169 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 27822 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 28409 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26740 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28652 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33876 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43176 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.8м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 15608 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 8678 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 14285 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 46518 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 22619 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 46652 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 60189 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 45473 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 49026 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 127341 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 3634 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 26400 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 27150 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 26476 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 25060 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

росія більше не конкурент у космосі: США та Китай лідирують у колонізації Місяця

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міжнародні санкції та відтік технологій витіснили росію зі світових космічних перегонів, тоді як США та Китай готують місії на Місяць. Російська космічна галузь переживає кризу, співпрацюючи лише з окремими країнами Азії та Африки.

росія більше не конкурент у космосі: США та Китай лідирують у колонізації Місяця

Міжнародні санкції та відтік технологій викинули росію з світових космічних перегонів. Поки США готують місію на Місяць до 2027 року, а Китай – до 2030-го, російська космічна галузь борсається у кризі та змушена обмежувати співпрацю лише з окремими країнами Азії та Африки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Величезні витрати бюджету рф на війну проти України та нестача технологій і обладнання перетворили російську космічну галузь із фаворита в тягар для державного бюджету країни. Через санкції від росіян відвернулися навіть міжнародні комерційні замовники (комерційні пуски), які забезпечували до 25% фінансових надходжень

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на практиці росія сьогодні може співпрацювати лише з країнами Азії та Африки, але й там китайські конкуренти успішно забирають останнє. Бюджет "роскосмосу" на минулий рік становив приблизно $4,15 млрд, NASA (США) – $25,4 млрд, плюс $34 млрд на військову космонавтику і $6,6 млрд – для космічних метеорологічних програм, бюджет CNSA (Китай) – до $20 млрд.

Із початком повномасштабної війни проти України рф позбавила себе можливості брати участь у багатьох міжнародних космічних програмах. Зупинена співпраця з Європейським космічним агентством із пошуку життя на Марсі ExoMars; Німеччина залишила спільний із рф проєкт "Спектр-РГ" зі сканування неба. Також "роскосмос" "відмовився" від запусків ракет із космодрому у Французькій Гвінеї. Санкції унеможливили участь NASA в спільному з росією проєкті "Вєнєра-Д" – автоматичної міжпланетної станції для вивчення Венери, запуск якої планувався на 2029 рік.

Найкраще підсумував сьогоднішній стан справ у російській космічній галузі директор російської ракетно-космічної корпорації "энергія" ігор мальцєв: "Потрібно перестати брехати самим собі та іншим, що у нас все добре"

- додали у розвідці.

Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність28.01.26, 15:18 • 4707 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейське космічне агентство
NASA
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна