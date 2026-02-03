росія більше не конкурент у космосі: США та Китай лідирують у колонізації Місяця

Міжнародні санкції та відтік технологій викинули росію з світових космічних перегонів. Поки США готують місію на Місяць до 2027 року, а Китай – до 2030-го, російська космічна галузь борсається у кризі та змушена обмежувати співпрацю лише з окремими країнами Азії та Африки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Величезні витрати бюджету рф на війну проти України та нестача технологій і обладнання перетворили російську космічну галузь із фаворита в тягар для державного бюджету країни. Через санкції від росіян відвернулися навіть міжнародні комерційні замовники (комерційні пуски), які забезпечували до 25% фінансових надходжень - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на практиці росія сьогодні може співпрацювати лише з країнами Азії та Африки, але й там китайські конкуренти успішно забирають останнє. Бюджет "роскосмосу" на минулий рік становив приблизно $4,15 млрд, NASA (США) – $25,4 млрд, плюс $34 млрд на військову космонавтику і $6,6 млрд – для космічних метеорологічних програм, бюджет CNSA (Китай) – до $20 млрд.

Із початком повномасштабної війни проти України рф позбавила себе можливості брати участь у багатьох міжнародних космічних програмах. Зупинена співпраця з Європейським космічним агентством із пошуку життя на Марсі ExoMars; Німеччина залишила спільний із рф проєкт "Спектр-РГ" зі сканування неба. Також "роскосмос" "відмовився" від запусків ракет із космодрому у Французькій Гвінеї. Санкції унеможливили участь NASA в спільному з росією проєкті "Вєнєра-Д" – автоматичної міжпланетної станції для вивчення Венери, запуск якої планувався на 2029 рік.

Найкраще підсумував сьогоднішній стан справ у російській космічній галузі директор російської ракетно-космічної корпорації "энергія" ігор мальцєв: "Потрібно перестати брехати самим собі та іншим, що у нас все добре" - додали у розвідці.

