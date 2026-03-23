$43.9650.50
ukenru
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.1м/с
82%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
Эксклюзив
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Financial Times

Дроны массированно атаковали территорию РФ, в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт, есть перебои со связью

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Ночью над Россией заявили о сбитии 249 беспилотников в разных регионах. Из-за угрозы атак аэропорт в Санкт-Петербурге ограничил работу авиарейсов.

В ночь на 23 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников, в том числе над Ленинградской областью. Из-за угрозы была временно ограничена работа аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные власти, пишет УНН.

Детали

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. По его словам, над регионом сбили более 50 дронов.

В Министерстве обороны РФ заявили, что всего за ночь было уничтожено 249 беспилотников над различными регионами страны и акваторией Азовского моря.

Наибольшее количество, по данным российской стороны, сбили над Брянской областью – 128 дронов.

Ограничения в аэропорту и перебои связи

Около полуночи в аэропорту "Пулково" ввели ограничения на прием и отправление рейсов. По состоянию на утро их еще не отменили.

Накануне жители Санкт-Петербурга также сообщали о перебоях с мобильной связью. В некоторых районах, включая центр города, работали только отдельные сайты из так называемого "белого списка".

География атак

По информации Минобороны РФ, беспилотники сбивали над рядом регионов, в частности Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской и Московской областями.

Независимого подтверждения озвученных российской стороной данных пока нет.

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Тульская область
Брянская область
Курская область