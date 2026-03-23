Дроны массированно атаковали территорию РФ, в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт, есть перебои со связью
Ночью над Россией заявили о сбитии 249 беспилотников в разных регионах. Из-за угрозы атак аэропорт в Санкт-Петербурге ограничил работу авиарейсов.
В ночь на 23 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников, в том числе над Ленинградской областью. Из-за угрозы была временно ограничена работа аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают местные власти, пишет УНН.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. По его словам, над регионом сбили более 50 дронов.
В Министерстве обороны РФ заявили, что всего за ночь было уничтожено 249 беспилотников над различными регионами страны и акваторией Азовского моря.
Наибольшее количество, по данным российской стороны, сбили над Брянской областью – 128 дронов.
Ограничения в аэропорту и перебои связи
Около полуночи в аэропорту "Пулково" ввели ограничения на прием и отправление рейсов. По состоянию на утро их еще не отменили.
Накануне жители Санкт-Петербурга также сообщали о перебоях с мобильной связью. В некоторых районах, включая центр города, работали только отдельные сайты из так называемого "белого списка".
География атак
По информации Минобороны РФ, беспилотники сбивали над рядом регионов, в частности Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской и Московской областями.
Независимого подтверждения озвученных российской стороной данных пока нет.
