По меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту нефти остановлены - Reuters

$43.920.0950.900.01
ukenru
18:28 • 2746 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
16:27 • 11322 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
13:57 • 36000 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44009 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
25 марта, 10:45 • 40047 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
25 марта, 09:00 • 54419 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 72117 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 59802 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 56916 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55065 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
45%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 32754 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41258 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39456 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33398 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 18995 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 36002 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 44011 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 33430 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 39482 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 41283 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Сергей Ребров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 19016 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 58752 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 35564 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 65066 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 65398 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
Instagram
Шахед-136

По меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту нефти остановлены - Reuters

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

Из-за атак на порты и трубопроводы россия потеряла возможность экспортировать 2 млн баррелей в сутки. Это стало самым серьезным сбоем в современной истории.

По меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту нефти остановлены - Reuters

По меньшей мере 40% экспортных мощностей россии по поставкам нефти остановлены после атак украинских дронов, спорного удара по крупному трубопроводу и задержания танкеров. Об этом сообщает Reuters согласно подсчетам на основе рыночных данных, пишет УНН.

Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России — второго по величине экспортера нефти в мире — и оно ударило по Москве именно тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном

- отмечает издание.

Отмечается, что добыча нефти в России является одним из главных источников доходов государственного бюджета и ключевым для экономики объемом 2,6 трлн долларов.

Украина усилила атаки

В этом месяце Украина активизировала атаки дронами на российскую инфраструктуру экспорта нефти и топлива, поразив все три основных западных нефтяных порта России, включая Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море.

Генштаб подтвердил поражение завода "новатэк-усть-луга" и боевого ледокола рф25.03.26, 12:40 • 3892 просмотра

По подсчетам Reuters, по состоянию на среду после последней атаки было остановлено около 40% экспортных возможностей России по поставкам сырой нефти — или примерно 2 млн баррелей в сутки.

Киев также наносил удары по нефтеперекачивающим станциям и нефтеперерабатывающим заводам. Украина заявляет, что стремится уменьшить доходы Москвы от нефти и газа, которые составляют около четверти поступлений в государственный бюджет России, а также ослабить ее военную мощь.

Россия называет украинские удары террористическими атаками и усилила безопасность на всей территории страны в пределах ее 11 часовых поясов.

Порты, трубопроводы и танкеры

Украина заявила, что часть трубопровода "Дружба" была повреждена российскими ударами в конце января, тогда как Словакия и Венгрия требовали от Киева немедленно возобновить поставки.

Нефтяной терминал в Новороссийске, который может обрабатывать до 700 тысяч баррелей в сутки, отгружает нефть ниже плановых показателей после серьезных повреждений в результате атаки украинских дронов в начале этого месяца.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "транснефть" в приморске и НПЗ в Уфе23.03.26, 12:11 • 5129 просмотров

Кроме того, частые задержания связанных с Россией танкеров в Европе нарушили экспорт около 300 тысяч баррелей в сутки арктической нефти, поступающей из порта Мурманска, сообщили трейдеры.

Из-за ударов по западным экспортным маршрутам Москва вынуждена полагаться на поставки нефти на азиатские рынки, однако эти маршруты ограничены по пропускной способности, отмечают трейдеры.

Россия продолжает бесперебойные поставки по трубопроводам в Китай, включая маршруты Сковородино-Мохэ и Атасу-Алашанькоу, а также морской экспорт нефти марки ESPO Blend через порт Козьмино.

Вместе эти три направления обеспечивают около 1,9 млн баррелей в сутки.

Россия также продолжает отгрузку нефти с двух своих дальневосточных проектов на Сахалине — примерно 250 тысяч баррелей в сутки с острова.

По словам трейдеров, РФ также поставляет нефтеперерабатывающим заводам в соседней Беларуси около 300 тысяч баррелей в сутки.

Россия заявила об одной из самых массированных атак украинских дронов за ночь25.03.26, 08:00 • 6864 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Беларусь
Reuters
Словакия
Китай
Венгрия
Украина
Иран