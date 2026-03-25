По меньшей мере 40% российских мощностей по экспорту нефти остановлены - Reuters

По меньшей мере 40% экспортных мощностей россии по поставкам нефти остановлены после атак украинских дронов, спорного удара по крупному трубопроводу и задержания танкеров. Об этом сообщает Reuters согласно подсчетам на основе рыночных данных, пишет УНН.

Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России — второго по величине экспортера нефти в мире — и оно ударило по Москве именно тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном - отмечает издание.

Отмечается, что добыча нефти в России является одним из главных источников доходов государственного бюджета и ключевым для экономики объемом 2,6 трлн долларов.

Украина усилила атаки

В этом месяце Украина активизировала атаки дронами на российскую инфраструктуру экспорта нефти и топлива, поразив все три основных западных нефтяных порта России, включая Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море.

По подсчетам Reuters, по состоянию на среду после последней атаки было остановлено около 40% экспортных возможностей России по поставкам сырой нефти — или примерно 2 млн баррелей в сутки.

Киев также наносил удары по нефтеперекачивающим станциям и нефтеперерабатывающим заводам. Украина заявляет, что стремится уменьшить доходы Москвы от нефти и газа, которые составляют около четверти поступлений в государственный бюджет России, а также ослабить ее военную мощь.

Россия называет украинские удары террористическими атаками и усилила безопасность на всей территории страны в пределах ее 11 часовых поясов.

Порты, трубопроводы и танкеры

Украина заявила, что часть трубопровода "Дружба" была повреждена российскими ударами в конце января, тогда как Словакия и Венгрия требовали от Киева немедленно возобновить поставки.

Нефтяной терминал в Новороссийске, который может обрабатывать до 700 тысяч баррелей в сутки, отгружает нефть ниже плановых показателей после серьезных повреждений в результате атаки украинских дронов в начале этого месяца.

Кроме того, частые задержания связанных с Россией танкеров в Европе нарушили экспорт около 300 тысяч баррелей в сутки арктической нефти, поступающей из порта Мурманска, сообщили трейдеры.

Из-за ударов по западным экспортным маршрутам Москва вынуждена полагаться на поставки нефти на азиатские рынки, однако эти маршруты ограничены по пропускной способности, отмечают трейдеры.

Россия продолжает бесперебойные поставки по трубопроводам в Китай, включая маршруты Сковородино-Мохэ и Атасу-Алашанькоу, а также морской экспорт нефти марки ESPO Blend через порт Козьмино.

Вместе эти три направления обеспечивают около 1,9 млн баррелей в сутки.

Россия также продолжает отгрузку нефти с двух своих дальневосточных проектов на Сахалине — примерно 250 тысяч баррелей в сутки с острова.

По словам трейдеров, РФ также поставляет нефтеперерабатывающим заводам в соседней Беларуси около 300 тысяч баррелей в сутки.

