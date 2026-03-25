Россия заявила об одной из самых массированных атак украинских дронов за ночь
Киев • УНН
Россия заявила о сбитии 389 дронов в 13 регионах. В порту Усть-Луга горит завод НОВАТЭК, а Белгородская область осталась без света из-за ракет.
В России заявили об одной из самых масштабных ночных атак беспилотников за последнее время. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО якобы сбили 389 украинских дронов в разных регионах страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на власти РФ в регионах и росСМИ.
Детали
Больше всего беспилотников, по утверждению российской стороны, сбили над Ленинградской областью – 56 за ночь. После атаки в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, кадры которого появились в сети.
Также о работе ПВО и сбитии дронов сообщали в Московском регионе, Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской и Волгоградской областях.
По данным мониторов, поражен завод НОВАТЭК-Усть-Луга, перерабатывающий газовый конденсат и отгружающий нефтепродукты на внешние рынки. Кроме того, в Выборге тоже атакован порт, предварительно, и есть прилеты в самом городе.
Последствия в Белгородской области
Отдельно власти Белгородской области заявили о ракетном ударе по региону. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за этого в части региона возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом.
Что известно сейчас
Официальных данных о жертвах в результате ночной атаки российские власти пока не обнародовали.
На этом фоне атака выглядит одной из самых широких по географии – удары и воздушная тревога охватили сразу ряд областей РФ, включая тыловые районы.
