24 марта, 18:45 • 24686 просмотров
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 31488 просмотров
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 25266 просмотров
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 29286 просмотров
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 35125 просмотров
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 27422 просмотров
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 28196 просмотров
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 49546 просмотров
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 46346 просмотров
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20206 просмотров
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Россия заявила об одной из самых массированных атак украинских дронов за ночь

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Россия заявила о сбитии 389 дронов в 13 регионах. В порту Усть-Луга горит завод НОВАТЭК, а Белгородская область осталась без света из-за ракет.

Россия заявила об одной из самых массированных атак украинских дронов за ночь

В России заявили об одной из самых масштабных ночных атак беспилотников за последнее время. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО якобы сбили 389 украинских дронов в разных регионах страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на власти РФ в регионах и росСМИ.

Детали

Больше всего беспилотников, по утверждению российской стороны, сбили над Ленинградской областью – 56 за ночь. После атаки в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, кадры которого появились в сети.

Также о работе ПВО и сбитии дронов сообщали в Московском регионе, Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской и Волгоградской областях.

По данным мониторов, поражен завод НОВАТЭК-Усть-Луга, перерабатывающий газовый конденсат и отгружающий нефтепродукты на внешние рынки. Кроме того, в Выборге тоже атакован порт, предварительно, и есть прилеты в самом городе.

Последствия в Белгородской области

Отдельно власти Белгородской области заявили о ракетном ударе по региону. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за этого в части региона возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом.

Что известно сейчас

Официальных данных о жертвах в результате ночной атаки российские власти пока не обнародовали.

На этом фоне атака выглядит одной из самых широких по географии – удары и воздушная тревога охватили сразу ряд областей РФ, включая тыловые районы.

В Белгороде после обстрела возникли перебои со светом, водой и теплом25.03.26, 06:27 • 2896 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Тульская область
Электроэнергия
Брянская область
Курская область