В Белгороде после обстрела возникли перебои со светом, водой и теплом
Киев • УНН
Ракетный удар по Белгороду вызвал серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. В городе возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом.
В Белгороде и Белгородском районе после ракетного обстрела зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет УНН.
Подробности
По словам российской стороны, удар был нанесен по территории города и прилегающего района. Предварительно, пострадавших нет.
Гладков заявил, что в результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электроснабжением, водой и теплоснабжением.
Масштабы разрушений обещают уточнить после наступления светлого времени суток. На местах работают аварийные службы.
Российские власти также сообщили, что продолжают собирать информацию о других возможных последствиях обстрела.
Дроны массированно атаковали территорию РФ, в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт, есть перебои со связью23.03.26, 07:36 • 6236 просмотров