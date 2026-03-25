У бєлгороді після обстрілу виникли перебої зі світлом, водою і теплом
Київ • УНН
Ракетний удар по бєлгороду спричинив серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. У місті виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.
У бєлгороді та бєлгородському районі після ракетного обстрілу зафіксували серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив губернатор області в’ячеслав гладков, пише УНН.
Деталі
За словами російської сторони, удару було завдано по території міста та прилеглого району. Попередньо, постраждалих немає.
гладков заявив, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.
Масштаби руйнувань обіцяють уточнити після настання світлої пори доби. На місцях працюють аварійні служби.
російська влада також повідомила, що продовжує збирати інформацію про інші можливі наслідки обстрілу.
