росія заявила про одну із наймасованіших атак українських дронів за ніч
Київ • УНН
росія заявила про збиття 389 дронів у 13 регіонах. У порту усть-луга горить завод НОВАТЕК, а бєлгородська область залишилася без світла через ракети.
У росії заявили про одну з наймасштабніших нічних атак безпілотників за останній час. За даними Міноборони рф, протягом ночі сили ППО нібито збили 389 українських дронів у різних регіонах країни. Про це пише УНН з посиланням на владу рф в регіонах та росЗМІ.
Деталі
Найбільше безпілотників, за твердженням російської сторони, збили над ленінградською областю – 56 за ніч. Після атаки в порту усть-луга спалахнула пожежа, кадри якої з’явилися в мережі.
Також про роботу ППО та збиття дронів повідомляли у московському регіоні, брянській, смоленській, калузькій, курській, тверській, орловській, бєлгородській, тульській, псковській, новгородській і волгоградській областях.
За даними моніторів, уражено завод НОВАТЭК-усть-луга, що переробляю газовий конденсат та відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки. Крім того, у виборгу теж атаковано порт, попередньо, та є прильоти у самому місті
Наслідки в бєлгородській області
Окремо влада бєлгородської області заявила про ракетний удар по регіону. За словами губернатора в’ячеслава гладкова, внаслідок атаки були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.
Через це в частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.
Що відомо зараз
Офіційних даних про жертви внаслідок нічної атаки російська влада поки не оприлюднила.
На цьому тлі атака виглядає однією з найширших за географією – удари та повітряна тривога охопили одразу низку областей рф, включно з тиловими районами.
У бєлгороді після обстрілу виникли перебої зі світлом, водою і теплом25.03.26, 06:27 • 4822 перегляди