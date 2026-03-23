Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народження

Українська акторка, відома за роллю у серіалі "Кухня", Катерина Кузнєцова поділилася сімейними світлинами та ніжно привітала батька з днем народження. Вона опублікувала серію фото з татом та присвятила йому емоційний допис. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Батько акторки — Олег Кузнєцов, відомий у минулому футболіст, якого донька називає своєю опорою та прикладом сили.

Ти найкращий для мене, так було завжди, скільки себе пам’ятаю. Ти моя опора, мій приклад сили і спокою. З тобою завжди відчуття, що все можливе і все обов’язково буде добре

Кузнєцова подякувала батькові за терпіння та життєві принципи, зокрема за прагнення завжди залишатися чесним перед собою. За словами акторки, саме він навчив її наполегливо працювати та не боятися викликів.

Я дуже ціную все, чого ти навчив мене — бути сильною, йти вперед і не боятися життя. Ти не продався системі, не зраджував собі і завжди вірив, що талант — це плідна праця над собою