Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
Киев • УНН
Актриса Екатерина Кузнецова поздравила отца Олега Кузнецова с днем рождения. Она поблагодарила его за жизненные принципы и опубликовала совместные фотографии.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по роли в сериале "Кухня", поделилась семейными фотографиями и нежно поздравила отца с днем рождения. Она опубликовала серию фото с папой и посвятила ему эмоциональный пост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.
Отец актрисы — Олег Кузнецов, известный в прошлом футболист, которого дочь называет своей опорой и примером силы.
Ты лучший для меня, так было всегда, сколько себя помню. Ты моя опора, мой пример силы и спокойствия. С тобой всегда ощущение, что все возможно и все обязательно будет хорошо
Кузнецова поблагодарила отца за терпение и жизненные принципы, в частности за стремление всегда оставаться честным перед собой. По словам актрисы, именно он научил ее настойчиво работать и не бояться вызовов.
Я очень ценю все, чему ты научил меня — быть сильной, идти вперед и не бояться жизни. Ты не продался системе, не изменял себе и всегда верил, что талант — это плодотворный труд над собой
Также актриса с юмором вспомнила о маме, отметив, что отцу повезло встретить женщину, с которой он "как за каменной стеной".
Артистка призналась, что планирует лично поздравить папу во время встречи и провести вечер вместе, слушая его любимые песни.
На некоторых опубликованных кадрах Кузнецова позирует вместе с отцом в теплой семейной атмосфере, остальные же снимки – кадры из спортивной жизни Олега Кузнецова.