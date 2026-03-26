Єльський університет: "газпром" та "роснефть" фінансували депортацію тисяч українських дітей до рф

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Понад 2100 українських дітей вивезли до таборів рф за кошти російських нафтових гігантів. Звіт Єльського університету пов'язує ці дії з воєнними злочинами країни-агресора.

Понад 2100 українських дітей було вивезено з окупованих росією територій та піддано проросійським програмам "перевиховання" за підтримки великих російських енергетичних компаній. Про це йдеться у новому звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російські державні компанії "газпром" і "роснефть" у період 2022-2025 років фінансували перевезення та "перевиховання" 2 158 дітей із Донецької, Луганської та Запорізької областей України до шести таборів у росії та окупованому Криму.

"газпром" надав тисячі ваучерів, які дозволили українським дітям відвідувати табори, що пропагують проросійську ідеологію. Існує занепокоєння щодо масштабів наслідків, оскільки тисячі дітей постраждали та потенційно були розлучені зі своїми сім'ями

- йдеться у звіті.

Вказується, що висновки експертів були оприлюднені на тлі рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити продаж та доставку російської нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна, включно з продукцією "газпрому" та "роснефти", з метою стабілізації світових енергоринків.

"Це рішення дозволяє компаніям, включаючи "газпром" і "роснефть", продовжувати отримувати прибуток, навіть коли їх згадують у звинуваченнях, пов’язаних із насильницьким переміщенням дітей - діянням, яке, за словами Організації Об’єднаних Націй, може вважатися воєнним злочином і злочином проти людяності", - зазначають автори звіту.

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що лише за період з лютого по грудень 2022 року понад 700 000 українських дітей були насильно вивезені до росії.

Зеленський про повернення викрадених рф дітей: "Це найскладніше питання, і важливо, що партнери його піднімають"

Вадим Хлюдзинський

