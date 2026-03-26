Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ

ukenru
25 марта, 18:28 • 11160 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 26429 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 51941 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 59328 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 49416 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 57625 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 74176 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 60780 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57358 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55418 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
75%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25 марта, 19:38 • 11852 просмотра
США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский25 марта, 19:46 • 6530 просмотра
Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся25 марта, 20:06 • 7028 просмотра
Wizz Air объявила о подготовке к возвращению в Украину, ищет пилотов25 марта, 20:25 • 5568 просмотра
Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ25 марта, 21:14 • 9618 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 51941 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 59328 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 41448 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 46691 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 47976 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Скотт Бессент
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 24602 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 61102 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 37569 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 66861 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 67242 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Техника
Instagram

Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Более 2100 украинских детей вывезли в лагеря РФ за средства российских нефтяных гигантов. Отчет Йельского университета связывает эти действия с военными преступлениями страны-агрессора.

Более 2100 украинских детей были вывезены с оккупированных Россией территорий и подвергнуты пророссийским программам "перевоспитания" при поддержке крупных российских энергетических компаний. Об этом говорится в новом отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российские государственные компании "Газпром" и "Роснефть" в период 2022-2025 годов финансировали перевозку и "перевоспитание" 2158 детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины в шесть лагерей в России и оккупированном Крыму.

"Газпром" предоставил тысячи ваучеров, которые позволили украинским детям посещать лагеря, пропагандирующие пророссийскую идеологию. Существует обеспокоенность по поводу масштабов последствий, поскольку тысячи детей пострадали и потенциально были разлучены со своими семьями

- говорится в отчете.

Указывается, что выводы экспертов были обнародованы на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажу и доставку российской нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда, включая продукцию "Газпрома" и "Роснефти", с целью стабилизации мировых энергорынков.

"Это решение позволяет компаниям, включая "Газпром" и "Роснефть", продолжать получать прибыль, даже когда их упоминают в обвинениях, связанных с насильственным перемещением детей - деянием, которое, по словам Организации Объединенных Наций, может считаться военным преступлением и преступлением против человечности", - отмечают авторы отчета.

Напомним

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что только за период с февраля по декабрь 2022 года более 700 000 украинских детей были насильно вывезены в Россию.

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"29.12.25, 14:08 • 3391 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Газпром
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Организация Объединенных Наций
Крым
Украина