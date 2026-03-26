Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ

Более 2100 украинских детей были вывезены с оккупированных Россией территорий и подвергнуты пророссийским программам "перевоспитания" при поддержке крупных российских энергетических компаний. Об этом говорится в новом отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, сообщает УНН.

Отмечается, что российские государственные компании "Газпром" и "Роснефть" в период 2022-2025 годов финансировали перевозку и "перевоспитание" 2158 детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины в шесть лагерей в России и оккупированном Крыму.

"Газпром" предоставил тысячи ваучеров, которые позволили украинским детям посещать лагеря, пропагандирующие пророссийскую идеологию. Существует обеспокоенность по поводу масштабов последствий, поскольку тысячи детей пострадали и потенциально были разлучены со своими семьями - говорится в отчете.

Указывается, что выводы экспертов были обнародованы на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа разрешить продажу и доставку российской нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда, включая продукцию "Газпрома" и "Роснефти", с целью стабилизации мировых энергорынков.

"Это решение позволяет компаниям, включая "Газпром" и "Роснефть", продолжать получать прибыль, даже когда их упоминают в обвинениях, связанных с насильственным перемещением детей - деянием, которое, по словам Организации Объединенных Наций, может считаться военным преступлением и преступлением против человечности", - отмечают авторы отчета.

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что только за период с февраля по декабрь 2022 года более 700 000 украинских детей были насильно вывезены в Россию.

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"