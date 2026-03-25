Україні вдалося повернути понад 2000 викрадених росією дітей - Лубінець

$43.920.0950.900.01
18:28 • 7688 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
16:27 • 17564 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 43758 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51450 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 44128 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 55749 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72949 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60340 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57171 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55246 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39188 перегляди
Іран атакував ракетами велику електростанцію в Ізраїлі - ЗМІ25 березня, 12:14 • 5406 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 23317 перегляди
Україну очікує похолодання після березневого тепла - синоптик назвала терміни25 березня, 13:00 • 6164 перегляди
Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови25 березня, 14:50 • 17057 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 43758 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51450 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 39208 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів25 березня, 11:24 • 44621 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути25 березня, 11:09 • 46153 перегляди
Україні вдалося повернути понад 2000 викрадених росією дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Дмитро Лубінець повідомив про повернення 2060 дітей з рф. росія примусово вивезла понад 700 тисяч неповнолітніх та намагається змінити їхню ідентичність.

Україні вдалося повернути понад 2000 викрадених росією дітей - Лубінець

У Люксембурзі відбувся перший захід у межах проєкту "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", присвячений проблемі викрадення Росією українських дітей на тимчасово окупованих територіях.  Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Я звернувся до міжнародної спільноти з важливим меседжем: Росія систематично викрадає та примусово переміщує українських дітей ще з 2014 року

- наголошує він.

За словами Лубінця, до початку війни на тимчасово окупованих територіях України проживало близько 1,6 млн дітей. Лише за період з лютого по грудень 2022 року понад 700 000 дітей були насильно вивезені до Росії, і ця цифра не відображає повного масштабу трагедії.

Світ нарешті визнав, що депортація українських дітей є злочином проти людяності, а перешкоджання їхньому поверненню — військовим злочином. 

Проте, за словами Лубінця, справа значно глибша: російська політика спрямована не лише на фізичне вивезення дітей, а й на позбавлення їх ідентичності, мови, родини та культурної пам’яті, що має ознаки геноцидного наміру.

Під час заходу омбудсман супроводжував українську дитину, яка вже повернулася додому. Дівчина розповіла про переслідування батьків на тимчасово окупованих територіях, примусове навчання у російській школі та необхідність отримати російський паспорт і співати державний гімн Росії, щоб мати змогу виїхати.

Станом на сьогодні додому повернулися 2 060 дітей, з них 424 — завдяки роботі Офісу Омбудсмана. Проте тисячі дітей досі залишаються на території росії

- зазначив Лубінець.

Він наголосив на необхідності рішучих дій: забезпечити повернення кожної дитини, надати їй безпеку та підтримку, а також право на відновлення нормального дитинства.

Це наша спільна відповідальність перед нинішнім і майбутнім поколінням України

- підкреслив Лубінець.

Депутата з Харківщини засудили до 7 років ув’язнення за вивезення українців до рф, більшість із яких - діти25.03.26, 17:10 • 2884 перегляди

